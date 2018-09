Progresívci vstúpia do Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Michal Šimečka, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) – Hnutie Progresívne Slovensko sa v novembri stane súčasťou Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE). Tá združuje liberálne a progresívne hnutia a politické strany z celej Európy. Týmto vstupom sa Progresívne Slovensko stane jediným zástupcom Slovenska v tejto tretej najväčšej európskej frakcii., poznamenal Michal Šimečka, podpredseda hnutia. Je presvedčený, že na obhajobu základov demokracie by mala existovaťhodnotová sila.podotkol Šimečka.Progresívne Slovensko tak pôjde do volieb do Európskeho parlamentu (EP) v rámci liberálnej rodiny a jeho europoslanci zasadnú vo frakcii ALDE. Hnutie zároveň podporuje užšiu predvolebnú spoluprácu ALDE s hnutím LREM francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a naďalej chce intenzívne spolupracovať s liberálnymi partnermi v Rakúsku, Maďarsku či Poľsku.