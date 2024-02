Progresívci vyzývajú lídrov koalície, aby obnovili vojenskú pomoc Ukrajine a prestali hazardovať s bezpečnosťou Slovenska

Hazardovanie s dobrým menom Slovenska

Bez braní mier nebude

23.2.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko PS ) vyzýva lídrov koalície, aby obnovili vojenskú pomoc Ukrajine. Ukrajina si podľa predsedu PS a podpredsedu parlamentu Michala Šimečku zaslúži maximálnu podporu od spojencov a susedov.Šimečka to uviedol pri príležitosti druhého výročia ruskej agresie. Pred ruskou ambasádou v Bratislave do Kremľa odkázal, že Slováci činy ruského prezidenta Vladimira Putina odsudzujú a žiadajú skončenie agresie.Šimečka vyzval koalíciu, aby prestala hazardovať s bezpečnosťou a dobrým menom Slovenska.„V tomto nie je priestor na populizmus a mediálne hry. Ide tu o životy ľudí na Ukrajine a potenciálne aj na Slovensku,” dodal predseda PS.Ako Šimečka uviedol, nejde o abstraktné utrpenie a ani abstraktné čísla.„Sú za nimi tváre a osudy konkrétnych ľudí, nevinných mužov, žien a detí. A všetko sa to deje hneď vedľa, za našimi hranicami, u nášho suseda,” dodal Šimečka. Podpredseda PS a Zahraničného výboru NR SR Tomáš Valášek pripomenul nedávne dobytie mesta Avdijivka, ktoré už Ukrajinci nezvládli obrániť.Ak sa podľa Valášeka Ukrajine odoprú zbrane, nenastane mier.„Pád Avdijivky potvrdil naše slová a usvedčil Smer Hlas z hanebnej a fatálnej lži,” zdôraznil Valášek, ktorý spolu s kolegami z PS položil pred budovou ruského veľvyslanectva fotografie zničených častí Ukrajiny.„Pre mnohých je už neskoro. Stratili blízkych, prišli o domovy. Každý deň pokračovania tejto nezmyselnej vojny však znamená ďalšie tragédie, ktorým sa dá zabrániť,” uzavrel Valášek.