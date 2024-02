Rusov s neoprávneným pobytom na Slovensku odovzdali späť do Chorvátska

23.2.2024 (SITA.sk) - Na základe rozhodnutia dublinského strediska migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) vykonalo stredisko transfer piatich štátnych príslušníkov Ruskej federácie, neoprávnene sa zdržiavajúcich na území Slovenska, späť do Chorvátska.„Štátni príslušníci tretích krajín s neoprávneným pobytom, ako aj žiadatelia o udelenie azylu, ktorí sú predmetom tzv. dublinského konania, sú odovzdávaní do členských štátov zodpovedných za posúdenie ich žiadostí o medzinárodnú ochranu,“ uviedla Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia PZ. Hovorkyňa tiež informovala, že Chorvátsko potvrdilo svoju zodpovednosť za prijatie cudzincov späť a vyjadrilo súhlas s ich odovzdaním na svoje územie za účelom posúdenia ich žiadostí o medzinárodnú ochranu podaných na jej území.Bárdyová zároveň dodala, že Letecký útvar MV SR vykonal transfer z letiska Košice na letisko do Záhrebu, kde si cudzincov prevzali na ďalšie konanie príslušné chorvátske orgány.