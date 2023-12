Progresívci začnú pripravovať ústavnú sťažnosť na Fica pre snahy o oslabenie či zrušenie špeciálnej prokuratúry

Frontálny útok na právny štát

Pred verejnosťou zámery taja

4.12.2023 (SITA.sk) - Právny tím hnutia Progresívne Slovensko (PS) začne pripravovať ústavnú sťažnosť voči krokom predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ).Na Ústavný súd SR tak poputuje sťažnosť, ktorá sa týka skráteného legislatívneho konania v súvislosti s oslabením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Predseda PS Michal Šimečka zároveň spoločne s podpredsedom Európskeho parlamentu Martinom Hojsíkom oslovili listom člena Európskej komisie pre spravodlivosť Didiera Reyndersa a vysvetlili mu riziká, ktoré predstavuje oslabenie ÚŠP pre právny štát a spravodlivosť na Slovensku.Oslabenie či zrušenie ÚŠP je podľa Šimečku „frontálnym" útokom na právny štát na Slovensku. Podľa predsedu PS je zjavné, že premiérovi ide o to, aby sa jeho ľuďom zaručila beztrestnosť.„Považujem za absurdné to, čo sa deje v týchto dňoch. Predseda vlády spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) a ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) konzultujú tieto návrhy s Európskou komisiou, posielajú do Bruselu drafty, ale verejnosť nevidí nič," povedal predseda PS na pondelkovej tlačovej besede.Podľa Šimečku zároveň ide o jednu z najzásadnejších zmien v súvislosti s právnym štátom za posledné desaťročie. Taktiež považuje za neodpustiteľné a nebezpečné, ak vláda o tom rozhoduje v tichosti a utajene.