Vláda navrhuje zrušiť jeden deň pracovného pokoja, do práce by sa malo chodiť aj 1. septembra

4.12.2023 (SITA.sk) - Slovensko môže prísť o jeden deň pracovného pokoja. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ktorý na pondelkovom rokovaní schválila vláda.Medzi novelizovanými právnymi normami je i zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.„Pre štátny sviatok 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky, sa navrhuje ustanoviť výnimka z pravidla, že štátne sviatky sú dňami pracovného pokoja. 1. september bude štátnym sviatkom, ale nebude dňom pracovného pokoja, ani sviatkom v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce,“ uvádza sa v schválenom materiáli.Predmetná úprava je zdôvodnená potrebou znížiť celkový počet dní pracovného pokoja, čo by malo pozitívne vplývať na hospodárenie štátu i zamestnanosť.Vládny kabinet schválil i to, aby bol predmetný návrh zákona v Národnej rade SR prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.Minister financií Ladislav Kamenický Smer-SD ) na tlačovej besede po rokovaní vlády uviedol, že v budúcnosti môže jeden štátny sviatok, ktorý sa stane pracovným dňom, priniesť do rozpočtu 130 miliónov eur.Dodal, že hľadali vhodný sviatok a zatiaľ sa zhodli na tomto jednom. Poznamenal, že v budúcom roku väčšina štátnych sviatkov, o ktorých mohli diskutovať, pripadá na víkend. Zdôraznil tiež, že nehovoria o zrušení sviatku.