Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 20.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dalibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. januára 2026

Progresívci žiadajú vysvetlenie vyšetrovania nehody riaditeľa SIS, navrhujú predvolať Šutaja Eštoka na brannobezpečnostný výbor


Tagy: Dopravná nehoda Minister vnútra Osobitný kontrolný výbor NR SR Riaditeľ SIS

Opozičné Progresívne Slovensko navrhuje predvolať ministra vnútra Matúša Šutaja ...



Zdieľať
665489632cab1719775125 676x451 20.1.2026 (SITA.sk) - Opozičné Progresívne Slovensko navrhuje predvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby na pôde parlamentného brannobezpečnostného výboru podal podrobnú správu o priebehu objasňovania nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara.


Ako progresívci v tejto súvislosti pripomenuli, polícia nehodu uzavrela ako priestupok. Z tohto dôvodu chcú progresívci zároveň vykonať poslanecký prieskum v orgánoch, ktoré sa nehodou zaoberali a budú zaoberať.

Štyri mesiace


Členka Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS Zuzana Števulová považuje za nepochopiteľné, že vyšetrovanie najsledovanejšej dopravnej nehody na Slovensku trvalo štyri mesiace.

„Verejnosť zároveň stále nevie, kto je jej vinníkom. Pavlovi Gašparovi ako verejnému funkcionárovi by malo ísť v prvom rade o objasnenie celej veci, a polícii v Nitre o to, aby nevyzerali, že niekoho silou mocou kryjú,” zdôraznila poslankyňa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Spochybňovanie objektivity


Doplnila, že všetci na Slovensku vidia dennodenne správy o tom, ako pri oveľa závažnejších nehodách, dokonca aj s tragickými následkami, vyslovuje polícia hypotézu neraz aj hneď. „Tu nie je veľa možných vysvetlení. Buď polícia v Nitre nie je schopná určiť vinníka inak banálnej nehody, alebo kryje Pavla Gašpara,” dodala Števulová.

Podľa poslanca a bývalého policajného funkcionára Jaroslava Spišiaka príslušné orgány ministerstva vnútra od samého začiatku konali spôsobom, ktorý maximálne spochybňuje objektivitu objasňovania tejto dopravnej nehody. „A tým zapríčinili vznik dôvodných podozrení, že sa neobjasňuje nezávislým spôsobom,“ skonštatoval.


Objasňovanie dopravnej nehody šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara polícia uzavrela, správu o výsledku objasňovania priestupku predložila príslušnému správnemu orgánu. Ako denník Sme informoval, vyšetrovanie bolo ukončené 31. decembra 2025 a spis policajti posunuli okresnému úradu, ktorý rieši priestupky. Nie je ale známe, kto je podľa polície vinníkom nehody.

Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody s iným vozidlom, pričom pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.




Zdroj: SITA.sk - Progresívci žiadajú vysvetlenie vyšetrovania nehody riaditeľa SIS, navrhujú predvolať Šutaja Eštoka na brannobezpečnostný výbor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Minister vnútra Osobitný kontrolný výbor NR SR Riaditeľ SIS
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V roku 2025 zrealizovali zdravotní klauni 2 960 klauniád
<< predchádzajúci článok
dm spravila unikátny prieskum medzi Slovákmi: Ako sa staráme o naše zdravie a krásu?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 