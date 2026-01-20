|
Utorok 20.1.2026
Meniny má Dalibor
Archív správ
|Denník - Správy
20. januára 2026
Progresívci žiadajú vysvetlenie vyšetrovania nehody riaditeľa SIS, navrhujú predvolať Šutaja Eštoka na brannobezpečnostný výbor
Opozičné Progresívne Slovensko navrhuje predvolať ministra vnútra Matúša Šutaja ...
20.1.2026 (SITA.sk) - Opozičné Progresívne Slovensko navrhuje predvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby na pôde parlamentného brannobezpečnostného výboru podal podrobnú správu o priebehu objasňovania nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara.
Ako progresívci v tejto súvislosti pripomenuli, polícia nehodu uzavrela ako priestupok. Z tohto dôvodu chcú progresívci zároveň vykonať poslanecký prieskum v orgánoch, ktoré sa nehodou zaoberali a budú zaoberať.
Členka Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS Zuzana Števulová považuje za nepochopiteľné, že vyšetrovanie najsledovanejšej dopravnej nehody na Slovensku trvalo štyri mesiace.
„Verejnosť zároveň stále nevie, kto je jej vinníkom. Pavlovi Gašparovi ako verejnému funkcionárovi by malo ísť v prvom rade o objasnenie celej veci, a polícii v Nitre o to, aby nevyzerali, že niekoho silou mocou kryjú,” zdôraznila poslankyňa.
Doplnila, že všetci na Slovensku vidia dennodenne správy o tom, ako pri oveľa závažnejších nehodách, dokonca aj s tragickými následkami, vyslovuje polícia hypotézu neraz aj hneď. „Tu nie je veľa možných vysvetlení. Buď polícia v Nitre nie je schopná určiť vinníka inak banálnej nehody, alebo kryje Pavla Gašpara,” dodala Števulová.
Podľa poslanca a bývalého policajného funkcionára Jaroslava Spišiaka príslušné orgány ministerstva vnútra od samého začiatku konali spôsobom, ktorý maximálne spochybňuje objektivitu objasňovania tejto dopravnej nehody. „A tým zapríčinili vznik dôvodných podozrení, že sa neobjasňuje nezávislým spôsobom,“ skonštatoval.
Objasňovanie dopravnej nehody šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara polícia uzavrela, správu o výsledku objasňovania priestupku predložila príslušnému správnemu orgánu. Ako denník Sme informoval, vyšetrovanie bolo ukončené 31. decembra 2025 a spis policajti posunuli okresnému úradu, ktorý rieši priestupky. Nie je ale známe, kto je podľa polície vinníkom nehody.
Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody s iným vozidlom, pričom pri nehode zdemoloval dopravnú značku. Stalo sa tak v lokalite pod Zoborom v Nitre.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci žiadajú vysvetlenie vyšetrovania nehody riaditeľa SIS, navrhujú predvolať Šutaja Eštoka na brannobezpečnostný výbor © SITA Všetky práva vyhradené.
