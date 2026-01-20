Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 20.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dalibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

dm spravila unikátny prieskum medzi Slovákmi: Ako sa staráme o naše zdravie a krásu?


Tagy: Krása PR Prieskum Zdravie

Prieskum ukázal, ako nám záleží na zdraví a kráse a čo sme ochotní spraviť pre životný balans. Unikátny



Zdieľať
dm drogerie markt exkluzivny prieskum o zdravi a krase odhalil dennu rutinu slovakov matus koprda 2 676x450 20.1.2026 (SITA.sk) - Prieskum ukázal, ako nám záleží na zdraví a kráse a čo sme ochotní spraviť pre životný balans.


Unikátny Health/Beauty Balance Index dosiahol na Slovensku hodnotu 46,18 bodu zo 100. Najväčší prieskum o vzťahu medzi zdravím a krásou Slovákov ukázal, že hoci nám mierne viac záleží na zdraví (index = 53) než na kráse (index = 42), v kľúčových oblastiach regenerácie zlyhávame.

Sme v strese a málo spíme


Varovným signálom je, že až takmer 30 % ľudí na Slovensku pociťuje často pocit únavy alebo nedostatku energie.

Na vine je aj (ne)kvalita nášho spánku. Takmer každý tretí Slovák (27%) pociťuje často problémy so zaspávaním alebo prebúdzaním sa počas noci. Ženy v tomto ťahajú za kratší koniec – zlepšiť spánok chce preto až 35 % žien. Štandardom pre takmer polovicu Slovákov (45 %) je spánok v dĺžke len 6 až 7 hodín - to je na hranici alebo pod hranicou odporúčaného minima!

Až 21 % ľudí pociťuje často stres, neprimeraný tlak povinností a úloh. Pozor, všetky tieto duševné problémy pociťujú najmä mladí ľudia (18 – 24 rokov).

Styling víťazí nad sprchou


Prieskum dm drogerie markt priniesol zaujímavé zistenia o našej rannej rutine. Hoci sú mladí ľudia (18 – 24 rokov) najviac ovplyvňovaní sociálnymi sieťami a kultom krásy, základnú hygienu často preskakujú na úkor úpravy zovňajšku.

Až 60 % mladých mužov sa ráno nesprchuje a každý tretí mladý muž ráno odignoruje zubnú hygienu (u mladých žien je to len 13 %).

Pritom až 60 % mladých si ráno rieši vlasový styling a 54 % pleťovú kozmetiku.

Muži míňajú menej, no sú spokojnejší


Hoci ženy do krásy investujú viac času aj peňazí, sú k sebe kritickejšie. So svojou hmotnosťou je spokojných 53 % mužov, ale len 40 % žien. Muži sa tiež považujú za zdravších (38 %), než ženy (31 %).

Ženy investujú do kozmetiky mesačne priemerne 42 €, zatiaľ čo muži len 28 €. Zaujímavosťou je, že až 34 % mužov kozmetiku nenakupuje vôbec.

Muži míňajú menej, ale sú spokojnejší


Hoci ženy do krásy investujú viac času aj peňazí, sú k sebe kritickejšie. So svojou hmotnosťou je spokojných 53 % mužov, ale len 40 % žien. Muži sa tiež považujú za zdravších (38 %), než ženy (31 %).

Ženy investujú do kozmetiky mesačne priemerne 42 €, zatiaľ čo muži len 28 €. Zaujímavosťou je, že až 34 % mužov kozmetiku nenakupuje vôbec.

V zajatí sociálnych sietí


Prieskum dm tiež ukázal, že spokojnosť so zovňajškom nám vo veľkom diktujú trendy a ohlasy na sociálnych sieťach.

Slováci trávia denne na sociálnych sieťach v priemere takmer 3 hodiny. Tretina mladých (18 - 24 rokov) na nich trávi v priemere dokonca viac ako 5 hodín denne! Až 53 % mladých ľudí zároveň priznáva, že ich spokojnosť so vzhľadom ovplyvňujú sociálne siete.

dm má jasnú víziu


"Výsledky prieskumu nás v mnohom prekvapili. Jasne naznačujú, kde hľadať kľúč k zdraviu a duševnej pohode. Ženy sú dnes pod enormným tlakom – starajú sa o rodinu, sú úspešné v práci, ale spia málo a sú k sebe kritickejšie," uviedla Nicol Noseková, vedúca marketingu dm drogerie markt.

Dm sa dlhodobo venuje téme ženského zdravia a duševnej pohody a rôznymi kampaňami a aktivitami pomáha ľuďom odkryť ich pravé JA. "Aj preto sme zadali tento prieskum a náš index budeme sledovať v pravidelných časových intervaloch. Vďaka nemu sa môžeme zamerať na to, čo je pre ľudí najviac podstatné a potrebné a pomáhať im v tom napredovať. Či už ide o každodennú starostlivosť, podporu mentálneho zdravia a odolnosti voči stresu alebo o zdravé potraviny, chceme byť miestom, kde zákazníci nájdu funkčné riešenia pre skutočný životný balans," dodala Noseková z dm drogerie markt.

Zdroj: event2all
Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - dm spravila unikátny prieskum medzi Slovákmi: Ako sa staráme o naše zdravie a krásu? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krása PR Prieskum Zdravie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Progresívci žiadajú vysvetlenie vyšetrovania nehody riaditeľa SIS, navrhujú predvolať Šutaja Eštoka na brannobezpečnostný výbor
<< predchádzajúci článok
Fotovoltika pre firmy: Jedno z riešení, ako znížiť dopady konsolidácie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 