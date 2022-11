Progresívcov a SaS najčastejšie podporujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Kto volí Hlas, Smer a OĽaNO?

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Strany Hlas-SD Smer-SD by najčastejšie volili ľudia vo vekovej kategórii 66 a viac rokov (28 % a 25 %), najväčšiu podporu ľudí vo veku 18 až 33 rokov majú Progresívne Slovensko (PS) a strana SaS (18 % a 17 %), hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sme rodina majú najviac voličov, a to zhodne 9 %, medzi ľuďmi vo vekovej kategórii 18 - 33 rokov, hnutie OĽaNO má najviac priaznivcov vo vekovej kategórii 66 a viac rokov, a to 9 %.Z prieskumu agentúry AKO, ktorý pre televíziu JOJ a diskusnú reláciu Na hrane v dňoch 8. až 11. novembra robila agentúra AKO na reprezentatívnej vzorke 1 000 ľudí, ďalej vyplýva, že hnutie Republika by najčastejšie volili ľudia vo veku 34 až 49 rokov (9 %) a KDH vo vekovej kategórii 50 až 65 rokov (8 %).Strany Hlas-SD a Smer-SD najčastejšie podporujú voliči s učňovským vzdelaní bez maturity (23 % a 21 %), ako aj ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou (18 % a 17 %), PS a SaS by volili skôr ľudia s vysokoškolským vzdelaním (18 % a 17 %).Z prieskumu tiež vyplýva, že strana Hlas-SD by získala najviac hlasov v Banskobystrickom kraji, a to 32 percent, PS a SaS by najčastejšie volili ľudia z Bratislavského kraja (zhodne 25 %) a strana Smer-SD má najviac voličov v Trnavskom kraji, a to 22 percent.