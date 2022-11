Vodiči pozor, cez víkend sa z dôvodu prekládky plynovodu uzatvorí časť Romanovej ulice v Petržalke

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - V rámci pokračovania prác na predĺžení električkovej trate do bratislavskej Petržalky je počas víkendu 26. a 27. novembra naplánovaná veľká prekládka plynovodu. Ako informuje na sociálnej sieti hlavné mesto, v súvislosti s tým úplne uzatvoria pre individuálnu automobilovú dopravu Romanovu ulicu v úseku od križovatky s Osuského ulicou po odbočenie ku Kauflandu. Obchádzková trasa povedie po uliciach Romanova, Kutlíkova, Pajštúnska a Jiráskova.Úsek bude uzatvorený„Na mestskú hromadnú dopravu (MHD) práce nebudú mať vplyv, nakoľko budú prebiehať pri striedavom uzatváraní jazdných pruhov, pričom vždy jeden pruh bude k dispozícii pre prejazd vozidiel MHD," konštatuje magistrát.Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka 18. novembra 2021. Trať by mala byť dokončená do konca roka 2023, celková zmluvná hodnota zákazky je takmer 74,6 mil. eur bez DPH. Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 kilometra a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.