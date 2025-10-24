|
Piatok 24.10.2025
24. októbra 2025
Progresívne Slovensko aj SaS opakovane odmietli „uponáhľanú“ novelu zákona o meste Košice
Progresívci aj liberáli opakovane odmietli novelu zákona o meste Košice. Ako informovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), odmieta zámer koaličných ...
24.10.2025 (SITA.sk) - Progresívci aj liberáli opakovane odmietli novelu zákona o meste Košice. Ako informovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), odmieta zámer koaličných poslancov Igora Šimka (Hlas-SD) a Andreja Sitkára (Smer-SD) narýchlo a bez diskusie meniť počet mestských častí v Košiciach.
Podľa predsedníčky poslaneckého klubu PS Zuzany Mesterovej nie sú proti racionalizácii počtu mestských častí ako takej. „Hoci Šimko a Sitkár hovoria, že celý zákon majú pripravený už rok a pol, dodnes ho verejnosti nepredstavili. Do Národnej rady priblížili len čiastkový návrh, ale svoj celkový zámer taja. Je neakceptovateľné, aby dvaja poslanci takto zasahovali do územnej správy mesta Košice bez akejkoľvek relevantnej verejnej a odbornej debaty,” vyjadrila sa.
Predkladatelia navrhujú optimalizáciu počtu mestských častí Košíc zo súčasných 22 na štyri. Model pracuje s tým, že nové mestské časti by kopírovali súčasné okresy Košice I až Košice IV. Ako Šimko objasnil pre agentúru SITA, pozmeňujúci návrh majú v súčasnosti na stole viaceré ministerstvá.
Novela zákona o meste Košice navrhuje, aby sa počet mestských poslancov zvýšil zo súčasných 41 na 51, a tiež vytvorenie postu tretieho viceprimátora. V súvislosti so zvýšením počtu poslancov argumentovali, že občania by mali mať možnosť zvoliť si poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach aj z mestskej časti, ktorá v ňom zastúpená nie je. Tretí viceprimátor, respektíve námestník primátora, by podľa návrhu mal mať v kompetencii najmä racionalizáciu počtu MČ z aktuálnych 22 na akýkoľvek iný počet, ktorý z návrhu vzíde.
V návrhu, ktorý Šimko so Sitkárom v lete predložili, nebol uvedený konkrétny počet mestských častí, ktoré by mali po optimalizácii ostať. Šimko vtedy pre agentúru SITA uviedol, že konkrétne číslo by mohlo byť predložené v rámci druhého čítania v parlamente. Rovnako sa v minulosti vymedzil voči kritike o nedostatku komunikácie o návrhu. Zdôraznil, že ho komunikovali ako s mestom a mestským zastupiteľstvom, tak aj v rámci verejnej diskusie či v uliciach mesta, v rámci zberu podpisov pod petíciu.
Mesterová pripomenula, že Ústavný súd práve rozhoduje o podnete generálneho prokurátora Maroša Žilinku v rovnakej časti zákona o meste Košice, ktorú navrhujú zmeniť aj koaliční poslanci, „pretože sa javí, že Košičanom bolo odopreté ústavné právo referendom rozhodnúť o zásadných územných zmenách". Poslankyňa je toho názoru, že Šimkov a Sitkárov návrh by mohol Ústavný súd tiež pozastaviť. „Nerešpektujú práva Košičanov, a takýmto návrhom diskriminujú Košičanov oproti obyvateľom iných miest,” myslí si.
„Ak by páni poslanci chceli pre Košice naozaj urobiť pozitívnu zmenu, počkali by na vyjadrenie Ústavného súdu a akékoľvek návrhy by predstavili košickej verejnosti. Namiesto toho ich nasilu pretláčajú cez parlament na druhej strane Slovenska,” uzavrela Mesterová.
Návrh kritizuje aj strana Sloboda a Solidarita (SaS). Jej predstaviteľ a košický viceprimátor Marcel Gibóda sa vyjadril, že ide o zásadnú zmenu, ktorá ale prebieha skryto pred odbornou i laickou verejnosťou. Podobné názory podľa neho má aj Rada starostov či Mestská rada, kde Šimko bol predstaviť ideové zámery svojho návrhu.
„Mestské zastupiteľstvo má dnes jediné platné stanovisko," uviedol Gibóda poukazujúc na to, že mestskí poslanci pred časom schválili vyhotovenie odbornej analýzy univerzitami, na ktorú samospráva získala aj prostriedky z eurofondov. Dodal, že málokto spochybňuje potrebu analýzy, podotkol, že aj poslanci a starostovia mestských častí sú si vedomí toho, že reforma samosprávy v Košiciach je potrebná. „Na čom sa nevieme aktuálne dohodnúť je, ako by mala vyzerať," objasnil prečo je potrebná analýza.
Predkladateľom vytýkal deklarovanú úsporu na optimalizácii mestských častí vo výške temer deväť miliónov eur. Gibóda si ale myslí, že k nej nedôjde, vzhľadom na to, že štyri mestské časti budú naďalej fungovať. Chýbajú mu aj konkrétne opatrenia na zachovanie identity mestských častí, ktorú predkladatelia deklarujú.
Návrhu vytkol aj zámer, aby všetky mestské časti mali svojho poslanca, zástupcovia mestských častí s menším počtom obyvateľov by tak podľa neho mali k mandátu jednoduchšiu cestu ako poslanci z mestských častí, kde je obyvateľov viac. „To nehovoríme iba my. To hovorí verejný ochranca práv, ktorý poslal mestu Košice výzvu na riešenie tohto stavu," vraví Gibóda. Tvrdí, že predkladateľ o danej výzve vie.
Viceprimátor uviedol, že výsledky objednanej analýzy by mali byť známe v prvej polovici budúceho roka. Považuje to za dostatok času na to, aby sa prijalo zodpovedné rozhodnutie na základe predmetných výsledkov. „Nepotrebujeme sa niekam ponáhľať len preto, že si niekto chce nahrať politické body," vravel.
Šimko pre agentúru SITA objasnil, že pozmeňujúci návrh, ktorý by mal stanoviť počet mestských častí, zároveň dáva mestu priestor na to, aby mohlo pracovať aj s analýzou, ktorú si objednalo u dvoch univerzít, a ktorá by mala určiť optimálny model fungovania samosprávy. Do konca roka 2027 by tak mala byť možná aj zmena z úrovne mesta. „Ale ak nedôjde k dohode, tak ako doteraz, tak dávame do zákona, že od roku 2030 nadobudne účinnosť príloha, ktorá jasne určí nové usporiadanie,“ uviedol. Ide o možnosť pre samosprávu, aby sa dohodla, avšak už nemôže pred rozhodnutím cúvnuť.
Liberáli predkladateľom vytýkajú aj to, že dosiaľ neukázali petíciu, pod ktorú zbierali v uliciach podpisy či konkrétne výstupy. Poukázali aj na to, že pôvodne predkladatelia pracovali s modelom šiestich mestských častí (okrem štyroch kopírujúcich okresy mali ostať samostatnými mestskými časťami Luník IX a Staré mesto), no aktuálne sa pracuje s modelom štyroch mestských častí. Vyzvali na zverejnenie petície.
Starosta mestskej časti Košice Západ a mestský poslanec Marcel Vrchota zdôraznil, že u predkladateľov vníma záujem zlepšiť fungovanie mesta, no ich spôsob nepovažuje za vhodný.
