Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 24.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kvetoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. októbra 2025

Colníci počas akcie Biatec zaistili milióny nelegálnych cigariet a tony rezaného tabaku


Tagy: Colníci Nelegálne cigarety

Takmer šesť miliónov nelegálnych cigariet a 14 ton rezaného tabaku zaistili príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v ...



Zdieľať
img_1652_copy 676x451 24.10.2025 (SITA.sk) - Takmer šesť miliónov nelegálnych cigariet a 14 ton rezaného tabaku zaistili príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Policajným zborom SR pri rozsiahlej akcii s krycím názvom Biatec. Zadržali a obvinili po nej sedem osôb. Predbežná škoda na spotrebnej dani bola vyčíslená na 2,8 milióna eur.


Ako informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč, organizovaná skupina na západnom Slovensku prevádzkovala nelegálnu linku na výrobu cigariet určených pre čierny trh v západnej Európe. V hale sa nachádzala moderná plniaca a baliaca technológia, balička tabaku a veľké množstvo komponentov určených na výrobu spotrebiteľských balení cigariet.

Činili sa aj v Nitrianskom kraji


„Colníci a vyšetrovatelia zaistili viac ako 5,9 milióna kusov cigariet, takmer 13,8 tony rezaného tabaku a technické zariadenia v hodnote približne pol milióna eur,“ uviedol Kováč. V rámci akcie zadržali a obvinili sedem osôb ukrajinskej národnosti, na ktorých bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie.

Významný zásah zaznamenali tiež príslušníci finančnej správy v Nitrianskom kraji, kde hliadka miestneho colného úradu v skladových priestoroch v obci Nána (okres Nové Zámky) odhalila veľké množstvo náplní do elektronických cigariet neoznačených kontrolnou známkou, ampulky a bandasku s označením cannabis relax.

Škoda za vyše tristotisíc eur


„Podľa predbežných zistení môže ísť o omamné a psychotropné látky. Zaistený tovar v celkovom množstve 1,7 milióna mililitrov bol odovzdaný KÚFS, ktorý vykonáva ďalšie procesné úkony,“ informoval Kováč s tým, že predbežná škoda na spotrebnej dani predstavuje takmer 350-tisíc eur.

Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kissa zásahy potvrdzujú efektívnosť systematickej práce pri odhaľovaní nelegálnych aktivít v oblasti tabakového tovaru. „Odhaľovanie trestnej činnosti tohto typu má priamy vplyv na ochranu štátnych financií, ale aj na zdravie a bezpečnosť občanov. V takýchto aktivitách budeme s rovnakým nasadením pokračovať aj naďalej,“ uviedol Kiss.


Zdroj: SITA.sk - Colníci počas akcie Biatec zaistili milióny nelegálnych cigariet a tony rezaného tabaku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Colníci Nelegálne cigarety
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Progresívne Slovensko aj SaS opakovane odmietli „uponáhľanú“ novelu zákona o meste Košice
<< predchádzajúci článok
Chorvátsko obnoví povinnú vojenskú službu, branci si po nej ľahšie nájdu prácu v štátnej správe

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 