Progresívne Slovensko má novú posilu, do hnutia vstupuje diplomat Peter Bátor (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.9.2024 (SITA.sk) - Do opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) vstupuje bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO Peter Bátor . Oznámil to na tlačovej konferencii líder progresívcov Michal Šimečka „Peter je špičkový odborník na obranu, bezpečnosť, zahraničnú politiku," povedal Šimečka. Zároveň uviedol, že Bátor bude výkonným riaditeľom nového analytického inštitútu, ktorý PS rozbieha. Inštitútu bude šéfovať expremiér a europoslanec Ľudovít Ódor Peter Bátor do leta tohto roku pôsobil ako veľvyslanec Slovenskej republiky pri NATO, v minulosti bol poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej pre zahraničnú politiku, obranu a bezpečnosť. Pôsobil aj ako expert, poradca a diplomat na ministerstve obrany, ministerstve zahraničných vecí a v Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO.