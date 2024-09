Disponuje Slovensko špionážnym systémom Pegasus? Šutaj Eštok sa vyjadril, či má SIS schopnosť „totálnej penetrácie“ mobilných telefónov

Zásadný prielom v sledovaní

Obrana proti systému je obmedzená

Obeťami mohli byť Macron aj Orbán

4.9.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nemôže potvrdiť, že by slovenské bezpečnostné zložky disponovali izraelským špionážnym systémom Pegasus . Ako povedal pred stredajším rokovaním vlády, medializovaná informácia sa „ani náznakom nedotýka reality“.„Ja nie som predstaviteľ Slovenskej informačnej služby ,“ pripomenul Šutaj Eštok. Doplnil však, že ako minister vnútra nemá takúto informáciu, nemôže to byť „hotová vec“.Slovenská informačná služba (SIS) a možno aj ďalšie bezpečnostné zložky štátu zrejme získali schopnosť „totálnej penetrácie“, teda úplného ovládnutia v podstate akéhokoľvek mobilného telefónu a aj niektorých ďalších elektronických zariadení.Ako ďalej informuje Denník N , túto informáciu potvrdili štyri rôzne zdroje s väzbami na bezpečnostnú komunitu. Konkrétne by malo ísť o izraelský systém Pegasus.„Ak by naozaj išlo o systém Pegasus, bol by to zásadný prielom v schopnosti sledovať ľudí. Slovenské tajné služby či polícia dokázali odpočúvať telefonické hovory a čítať SMS správy prostredníctvom odpočúvacieho systému, ktorý podliehal súhlasu súdu,“ vysvetlil denník.Doplnil, že pokiaľ by išlo o inú elektronickú komunikáciu , tajné služby by to mali zložitejšie, ak by nemali k dispozícii mobil sledovanej osoby. Koľko mobilov či iných zariadení Pegasus dokáže sledovať, nie je podľa Denníka N obmedzené a záleží len na tom, koľko sa dodávateľskej firme zaplatí.„Mohlo by teda ísť o desiatky, ale aj stovky mobilov, a obrana proti systému Pegasus je veľmi obmedzená, i keď nie nemožná,“ skonštatoval denník.Denník N pripomína, že Pegasus je špionážny softvér, ktorý vyvinula izraelská spoločnosť NSO Group. „Ide o firmu zo severného Tel Avivu, kde je známe sídlo viacerých úspešných technologických startupov,“ uviedol denník.Systém podľa neho prvýkrát upútal celosvetovú pozornosť v júli 2021 po investigatívnom článku skupiny veľkých médií, medzi ktorými bol aj americký denník Washington Post, nemecký Die Zeit či britský The Guardian. Vtedy sa ukázalo, že na zozname potenciálnych cieľov hackerských útokov bolo až 50-tisíc telefónnych čísel.„Medzi možnými obeťami boli aj stovky politikov vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona . Cez tento nástroj hackli napríklad aj telefón kritikov vlády Viktora Orbána , či aj opozičných politikov v Poľsku, ktorí boli kritickí k Jarosławovi Kaczyńskému a jeho vtedy vládnej strane PiS,“ zdôraznil Denník N. Ako dodal, Slovenská informačná služba otázky k systému nepotvrdila ani nevyvrátila.