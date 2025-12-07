|
Nedeľa 7.12.2025
Meniny má Ambróz
Denník - Správy
07. decembra 2025
Progresívne Slovensko nechce otvárať Benešove dekréty, podľa Ódora ich chce zatvárať
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) nechce otvárať Benešove dekréty, naopak, chce ich ...
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) nechce otvárať Benešove dekréty, naopak, chce ich zatvárať, aby neboli využívané na zakladanie nových právnych skutočností. V relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24 to deklaroval europoslanec za PS a bývalý predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor.
„Úplne by stačilo, aby niektoré úrady prestali otvárať tieto veci," vravel s tým, že by stačilo prestať konfiškovať pôdu alebo lesy na základe týchto desaťročia starých dokumentov. „Minulosť nechajme minulosťou. Nechoďme do nej, lebo by sme otvorili Pandorinu skrinku," dodal.
Skonštatoval tiež, že z rozhovorov s obyvateľstvom na juhu Slovenska vie, že ide o problém pre ľudí, no nie je podľa neho potrebné robiť z tejto témy strašiaka. Problém sa podľa neho týka nielen obyvateľov z maďarskej menšiny, ale napríklad aj niektorých slovenských firiem. Na margo toho, že stále jestvuje staršie uznesenie o tom, že Benešove dekréty sú vyhasnuté, Ódor uviedol, že problémom je to, že sa stále využívajú. „Je to otázka na právnikov, ako sa dá urobiť právna bodka," vravel.
Ako PS otvorilo tému Benešových dekrétov
Tému Benešových dekrétov otvorilo opozičné hnutie PS prednedávnom, jeho predseda Michal Šimečka zdôraznil, že ich nechcú rušiť, no chcú praktické veci, napríklad aby Maďari na Slovensku neboli odsúvaní na druhú koľaj, aby sa na nich neuplatňovala kolektívna vina, aby vláda podporovala ich národnostné vzdelávacie, kultúrne aj športové inštitúcie.
„Benešove dekréty sú súčasťou nášho právneho poriadku, nikto ich nechce zrušiť, ale sú vyhasnuté a nemali by sa používať na zakladanie nových právnych skutočností. My chceme, aby štátne orgány tento princíp konečne rešpektovali,“ uviedol vtedy Šimečka s tým, že aj dnes, v 21. storočí, možno kvôli úradnej zlovôli a odvolaniu sa na dekréty nanovo prísť o vlastný pozemok.
Reakcia vlády: nedotknuteľnosť povojnových dokumentov
Vláda SR reagovala na nedávnom výjazdovom rokovaní v okrese Svidník prijatím uznesenia o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku.
„Vláda SR vyjadruje znepokojenie nad výzvami podnecujúcimi k otváraniu tzv. Benešových dekrétov, ktoré vyvolávajú zbytočné napätie, nedorozumenie a polarizáciu spoločnosti. Zároveň dôrazne odmieta snahy o politizáciu tejto kapitoly európskych dejín. Právne akty k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne vo vtedajšom Československu, súhrnne označované ako Benešove dekréty, je potrebné vnímať v kontexte povojnového usporiadania Európy určeného spojencami protifašistickej koalície,“ píše sa v uznesení vlády.
Schválený materiál sa odvoláva na prijaté uznesenie Národnej rady z 20. septembra 2007 o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Vláda zdôrazňuje, že právne akty reprezentatívnych orgánov Československej republiky a Slovenskej národnej rady k usporiadaniu pomerov po vojne sú súčasťou právneho poriadku SR, otázku Benešových dekrétov považuje za uzatvorenú.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko nechce otvárať Benešove dekréty, podľa Ódora ich chce zatvárať © SITA Všetky práva vyhradené.
