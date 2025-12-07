Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ambróz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. decembra 2025

Progresívne Slovensko nechce otvárať Benešove dekréty, podľa Ódora ich chce zatvárať


Tagy: Politika 24

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) nechce otvárať Benešove dekréty, naopak, chce ich ...



Zdieľať
65b102147ee12449448775 676x451 7.12.2025 (SITA.sk) -

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) nechce otvárať Benešove dekréty, naopak, chce ich zatvárať, aby neboli využívané na zakladanie nových právnych skutočností. V relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24 to deklaroval europoslanec za PS a bývalý predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor.


„Úplne by stačilo, aby niektoré úrady prestali otvárať tieto veci," vravel s tým, že by stačilo prestať konfiškovať pôdu alebo lesy na základe týchto desaťročia starých dokumentov. „Minulosť nechajme minulosťou. Nechoďme do nej, lebo by sme otvorili Pandorinu skrinku," dodal.


Skonštatoval tiež, že z rozhovorov s obyvateľstvom na juhu Slovenska vie, že ide o problém pre ľudí, no nie je podľa neho potrebné robiť z tejto témy strašiaka. Problém sa podľa neho týka nielen obyvateľov z maďarskej menšiny, ale napríklad aj niektorých slovenských firiem. Na margo toho, že stále jestvuje staršie uznesenie o tom, že Benešove dekréty sú vyhasnuté, Ódor uviedol, že problémom je to, že sa stále využívajú. „Je to otázka na právnikov, ako sa dá urobiť právna bodka," vravel.



Ako PS otvorilo tému Benešových dekrétov


Tému Benešových dekrétov otvorilo opozičné hnutie PS prednedávnom, jeho predseda Michal Šimečka zdôraznil, že ich nechcú rušiť, no chcú praktické veci, napríklad aby Maďari na Slovensku neboli odsúvaní na druhú koľaj, aby sa na nich neuplatňovala kolektívna vina, aby vláda podporovala ich národnostné vzdelávacie, kultúrne aj športové inštitúcie.



„Benešove dekréty sú súčasťou nášho právneho poriadku, nikto ich nechce zrušiť, ale sú vyhasnuté a nemali by sa používať na zakladanie nových právnych skutočností. My chceme, aby štátne orgány tento princíp konečne rešpektovali,“ uviedol vtedy Šimečka s tým, že aj dnes, v 21. storočí, možno kvôli úradnej zlovôli a odvolaniu sa na dekréty nanovo prísť o vlastný pozemok.



Reakcia vlády: nedotknuteľnosť povojnových dokumentov


Vláda SR reagovala na nedávnom výjazdovom rokovaní v okrese Svidník prijatím uznesenia o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku.



„Vláda SR vyjadruje znepokojenie nad výzvami podnecujúcimi k otváraniu tzv. Benešových dekrétov, ktoré vyvolávajú zbytočné napätie, nedorozumenie a polarizáciu spoločnosti. Zároveň dôrazne odmieta snahy o politizáciu tejto kapitoly európskych dejín. Právne akty k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne vo vtedajšom Československu, súhrnne označované ako Benešove dekréty, je potrebné vnímať v kontexte povojnového usporiadania Európy určeného spojencami protifašistickej koalície,“ píše sa v uznesení vlády.



Schválený materiál sa odvoláva na prijaté uznesenie Národnej rady z 20. septembra 2007 o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Vláda zdôrazňuje, že právne akty reprezentatívnych orgánov Československej republiky a Slovenskej národnej rady k usporiadaniu pomerov po vojne sú súčasťou právneho poriadku SR, otázku Benešových dekrétov považuje za uzatvorenú.





Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko nechce otvárať Benešove dekréty, podľa Ódora ich chce zatvárať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Politika 24
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ódor tvrdí, že stranícke členstvo preňho nie je priorita, Šimečku označuje za silného lídra s jasnými výsledkami
<< predchádzajúci článok
Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo viac ako 10-tisíc vojakov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 