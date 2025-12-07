Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

07. decembra 2025

Ódor tvrdí, že stranícke členstvo preňho nie je priorita, Šimečku označuje za silného lídra s jasnými výsledkami


Ľudovít Ódor stále nie je členom Progresívneho Slovenska. Europoslanec hnutia a ...



Zdieľať
65b1021531e95726747734 676x451 7.12.2025 (SITA.sk) -



Ľudovít Ódor stále nie je členom Progresívneho Slovenska. Europoslanec hnutia a bývalý predseda úradníckej vlády v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JO24. Potvrdil, že stále nie je straník. Poznamenal, že nemá dôvod to riešiť, keďže sa neblížia žiadne voľby. „Nejak mi to nechýba, aby som bol členom PS", vyjadril sa. Dodal, že tam nie sú prekážky, skôr je to podľa neho proces, keď sa stále skôr cíti ako odborník.

Predsedu PS Michala Šimečku považuje za dobrého lídra strany, poukázal na výsledky, ktoré politický subjekt pod Šimečkovým vedením dosiahol. Premiérske ambície Ódor podľa svojich slov osobne nemá. Jednoznačne sa nevyjadril k tomu, či by chcel byť ministrom. „Nad tým som ešte nerozmýšľal," vravel.

„Niekedy sa cítim ako kúzelník," poznamenal Ódor na margo kritiky toho, že z pozície jeho niekoľkomesačného pôsobenia na poste úradníckeho premiéra mal podľa niektorých ľudí napríklad rozvrátiť verejné financie spolu s úradníckym kabinetom. Dodal, že sa v takých chvíľach pýta na tri konkrétne opatrenia.

„Tam končí debata," konštatoval. Poukázal, že úradnícka vláda nemala dôveru parlamentu. Spätne zhodnotil, že jeho vláda robila skôr komunikačné chyby, keďže jej členovia boli najmä odborníci a neboli takí zruční v politickej komunikácii.







Zdroj: SITA.sk - Ódor tvrdí, že stranícke členstvo preňho nie je priorita, Šimečku označuje za silného lídra s jasnými výsledkami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: europoslanec za Progresívne Slovensko Politika 24
