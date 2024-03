Progresívne Slovensko nemá na kandidátke žiadneho poslanca, do eurovolieb ju povedie expremiér Ódor (video+foto)

Kandidátka progresívcov

Chcú získať štyri mandáty

Politické strany majú na podanie kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu čas do nedele 10. marca do polnoci. Na kandidátke sa môže nachádzať najviac 15 kandidátov, čo zároveň predstavuje aj počet poslancov, ktorých si Slovensko bude do europarlamentu voliť. Europoslanci sú volení na funkčné obdobie päť rokov a musia mať najmenej 21 rokov. Vo voľbách môžu kandidovať občania Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom v SR. Voľby do EP sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 8. júna 2024.





6.3.2024 (SITA.sk) - Kandidátku hnutia Progresívne Slovensko (PS) vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) povedie bývalý predseda úradníckej vlády a bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor Dvojkou na kandidátke bude diplomatka a bývalá poradkyňa predsedov vlád Ľubica Karvašová a trojkou súčasný podpredseda Európskeho parlamentu a jeden zo zakladateľov hnutia Martin Hojsík Na tlačovej besede o tom informoval predseda hnutia a podpredseda slovenského parlamentu Michal Šimečka Súčasťou kandidátnej listiny je aj dlhoročná novinárka a moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová , poslanec Európskeho parlamentu, ekológ a vysokoškolský pedagóg Michal Wiezik , odborníčka na európsku integráciu, medzinárodnú bezpečnosť a rodovú rovnosť Lucia Yar, pedagóg, manažér, konzultant pre vzdelávanie Miroslav Kocúr , analytička v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle Vanda Rogovská.Kandidátku hnutia dopĺňa aj lekár Krisztián Váradi, konzultantka mobility a participácie Lucia Francescato, študent a najmladší kandidát za PS Andreas Rusnák, vedecká pracovníčka Sofia Karina Trommlerová, miestny poslanec Košíc a správca IT infraštruktúry Marek Štefanisko či vysokoškolská pedagogička Mária Kočnerová. Kandidátku na 15. mieste uzatvára zakladajúci člen PS Martin Poliačik. Cieľom progresívcov je v tohtoročných eurovoľbách získať minimálne štyri mandáty. Líder kandidátky Ódor na tlačovej besede uviedol, že všetci členovia kandidátky vedia, kde je sever a „hlavne vedia, kde je západ a nemýlia si to s východom".„Bude mi cťou viesť kandidátku plnú odborníkov a talentovaných ľudí. Pracujeme na programových tézach, ktorých hlavnými prioritami sú budúca generácia, európske ukotvenie Slovenska a konkurencieschopnosť našej krajiny v Európskej únii," doplnil.Trojka kandidátky Hojsík tvrdí, že chce silné Slovensko v silnej Európe, a nie „Ficom podlomené Slovensko podhodené Putinovi".