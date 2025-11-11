|
11. novembra 2025
Progresívne Slovensko predstavilo členov tieňovej vlády, ktorých nazvala tímom zmeny
Reštart ekonomiky bude mať na starosti Ľudovít Ódor, tieňovým ministrom zahraničných vecí je Ivan Korčok, zmenu v kultúre má priniesť Zora Jaurová.
Zdieľať
Lídrom pre zmeny v zdravotníctve je Oskar Dvořák, líderka zmien v spravodlivosti bude Zuzana Števulová. Tím zmeny bude viesť Michal Šimečka ako predseda strany.
PS chce tak verejnosti a možným koaličným partnerom ukázať, kto je za stranu lídrom jednotlivých oblastí.
Celý zoznam tieňových ministrov PS:
- zodpovedný za TRESK – totálny reštart ekonomiky Slovenska – Ľudovít Ódor
- zahraničná a európska politika – Ivan Korčok
- kultúra a médiá – Zora Jaurová
- oblasť práce, sociálnych vecí a rodiny – Simona Petrík
- hospodárstvo a energetika – Ivan Štefunko
- investície – Michal Truban
- obrana – Tomáš Valášek
- ochrana životného prostredia – Tamara Stohlová
- financie – Štefan Kišš
- doprava a informatizácia – Ján Hargaš
- školstvo – Tina Gažovičová
- zdravotníctvo – Oskar Dvořák
- spravodlivosť – Zuzana Števulová
- vnútro a polícia – Jaroslav Spišiak
- pôdohospodárstvo – Peter Horný
- spravodajské služby – Peter Bátor
