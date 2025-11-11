Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 11.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martin, Maroš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. novembra 2025

Progresívne Slovensko predstavilo členov tieňovej vlády, ktorých nazvala tímom zmeny


Tagy: Progresívne Slovensko

Reštart ekonomiky bude mať na starosti Ľudovít Ódor, tieňovým ministrom zahraničných vecí je Ivan Korčok, zmenu v kultúre má priniesť Zora Jaurová.



Zdieľať
Progresívne Slovensko predstavilo členov tieňovej vlády, ktorých nazvala tímom zmeny

Lídrom pre zmeny v zdravotníctve je Oskar Dvořák, líderka zmien v spravodlivosti bude Zuzana Števulová. Tím zmeny bude viesť Michal Šimečka ako predseda strany.

PS chce tak verejnosti a možným koaličným partnerom ukázať, kto je za stranu lídrom jednotlivých oblastí.

Celý zoznam tieňových ministrov PS:

  • zodpovedný za TRESK – totálny reštart ekonomiky Slovenska – Ľudovít Ódor
  • zahraničná a európska politika – Ivan Korčok
  • kultúra a médiá – Zora Jaurová
  • oblasť práce, sociálnych vecí a rodiny – Simona Petrík
  • hospodárstvo a energetika – Ivan Štefunko
  • investície – Michal Truban
  • obrana – Tomáš Valášek
  • ochrana životného prostredia – Tamara Stohlová
  • financie – Štefan Kišš
  • doprava a informatizácia – Ján Hargaš
  • školstvo – Tina Gažovičová
  • zdravotníctvo – Oskar Dvořák
  • spravodlivosť – Zuzana Števulová
  • vnútro a polícia – Jaroslav Spišiak
  • pôdohospodárstvo – Peter Horný
  • spravodajské služby – Peter Bátor

Tagy: Progresívne Slovensko
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šutaj Eštok prehral súdny spor s čurillovcami a je v exekúcii, Kubina hovorí o veľkom zadosťučinení
<< predchádzajúci článok
Vianočný jarmok v Poprade otvoria ešte pred Mikulášom, trhy plánujú aj na Hrebienku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 