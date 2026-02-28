|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 28.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. februára 2026
Slovenské hotely a penzióny mali rekordný rok, tržby vlani prvýkrát pokorili 700 miliónov eur
Tržby hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2025 výrazne vzrástli a prvýkrát prekročili hranicu 700 miliónov ...
Zdieľať
28.2.2026 (SITA.sk) - Tržby hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2025 výrazne vzrástli a prvýkrát prekročili hranicu 700 miliónov eur bez DPH. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR dosiahli za celý rok 709 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 15,7 percenta. Úspešný bol aj samotný záver roka. V štvrtom štvrťroku 2025 tržby medziročne stúpli o 16,2 percenta na viac ako 166 miliónov eur, teda o 23,2 milióna eur viac ako rok predtým.
Z hľadiska štruktúry hostí zostávajú kľúčovým pilierom domáci návštevníci. Tí sa na celoročných tržbách podieľali takmer 60 percentami, čo predstavuje 442 miliónov eur. Zahraniční hostia vytvorili 40-percentný podiel v hodnote 287 miliónov eur. Rovnaký pomer sa potvrdil aj v poslednom štvrťroku roka, pričom výnimkou bol Bratislavský kraj, kde väčšinu tržieb generovali cudzinci.
Práve región hlavného mesta dlhodobo ťaží z medzinárodného cestovného ruchu. V roku 2025 tu tržby od zahraničných návštevníkov presiahli 100 miliónov eur a cudzinci sa na celkových príjmoch podieľali takmer 70 percentami. V ostatných krajoch dominovali domáci hostia.
Ich podiel na tržbách sa pohyboval od 53 percent v Trnavskom kraji až po 87 percent v Banskobystrickom kraji. Výrazný míľnik zaznamenal Žilinský kraj, ktorý ako prvý mimo Bratislavy prekročil hranicu 100 miliónov eur tržieb od domácich hostí, keď dosiahol takmer 104 miliónov eur. Pomohol mu k tomu dynamický medziročný rast na úrovni 26 percent.
Rok 2025 bol úspešný vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Rast tržieb sa pohyboval od 8,2 percenta v Nitrianskom kraji až po 29,7 percenta v Žilinskom kraji. Viac ako 20-percentné tempo rastu hlásil aj Trenčiansky kraj. Najväčší objem tržieb, v rozpätí od 137 do 168 miliónov eur, pochádzal z troch tradične najsilnejších turistických regiónov, teda Bratislavského, Žilinského a Prešovského kraja. Tieto tri regióny spolu vytvorili takmer 64 percent všetkých tržieb za ubytovanie na Slovensku.
S rastúcimi tržbami sa výrazne rozširovali aj kapacity. V štvrtom štvrťroku 2025 poskytovalo ubytovacie služby 5 371 zariadení, čo je o 748 viac ako rok predtým. Ide o medziročný nárast o 16 percent. Návštevníci mali k dispozícii 76-tisíc izieb a 207-tisíc lôžok vrátane kempingových miest. Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 23,5 percenta a využitie izieb 28,2 percenta. V priemere bolo denne dostupných 68-tisíc izieb a 159-tisíc stálych lôžok, čo znamenalo približne 7-percentný medziročný nárast.
Za celý rok 2025 sa počet ubytovacích zariadení zvýšil na 6 140, čo predstavuje prírastok o 875 zariadení a medziročný rast o 17 percent. K dispozícii bolo 85-tisíc izieb a 260-tisíc lôžok. Priemerné ročné využitie stálych lôžok dosiahlo 27,1 percenta a izieb 31,2 percenta. Každý deň mali návštevníci k dispozícii v priemere viac ako 69-tisíc izieb a takmer 164-tisíc stálych lôžok.
Rozširovanie kapacít evidovali všetky kraje. Najviac zariadení, približne 1 500, ponúkal Žilinský kraj, ktorý zároveň zaznamenal aj najväčší absolútny prírastok, a to o 274 zariadení a približne 10-tisíc lôžok viac než v roku 2024. Najdynamickejší percentuálny rast počtu zariadení zaznamenal Nitriansky kraj s takmer 20-percentným prírastkom. Naopak, zníženie počtu lôžok evidoval Bratislavský kraj, kde ich ubudlo približne 6,6-tisíca, teda o 14 percent, a to napriek tomu, že počet samotných zariadení vzrástol.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské hotely a penzióny mali rekordný rok, tržby vlani prvýkrát pokorili 700 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Z hľadiska štruktúry hostí zostávajú kľúčovým pilierom domáci návštevníci. Tí sa na celoročných tržbách podieľali takmer 60 percentami, čo predstavuje 442 miliónov eur. Zahraniční hostia vytvorili 40-percentný podiel v hodnote 287 miliónov eur. Rovnaký pomer sa potvrdil aj v poslednom štvrťroku roka, pričom výnimkou bol Bratislavský kraj, kde väčšinu tržieb generovali cudzinci.
Región Bratislavy ťaží z cudzincov
Práve región hlavného mesta dlhodobo ťaží z medzinárodného cestovného ruchu. V roku 2025 tu tržby od zahraničných návštevníkov presiahli 100 miliónov eur a cudzinci sa na celkových príjmoch podieľali takmer 70 percentami. V ostatných krajoch dominovali domáci hostia.
Ich podiel na tržbách sa pohyboval od 53 percent v Trnavskom kraji až po 87 percent v Banskobystrickom kraji. Výrazný míľnik zaznamenal Žilinský kraj, ktorý ako prvý mimo Bratislavy prekročil hranicu 100 miliónov eur tržieb od domácich hostí, keď dosiahol takmer 104 miliónov eur. Pomohol mu k tomu dynamický medziročný rast na úrovni 26 percent.
Rok 2025 bol úspešný vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Rast tržieb sa pohyboval od 8,2 percenta v Nitrianskom kraji až po 29,7 percenta v Žilinskom kraji. Viac ako 20-percentné tempo rastu hlásil aj Trenčiansky kraj. Najväčší objem tržieb, v rozpätí od 137 do 168 miliónov eur, pochádzal z troch tradične najsilnejších turistických regiónov, teda Bratislavského, Žilinského a Prešovského kraja. Tieto tri regióny spolu vytvorili takmer 64 percent všetkých tržieb za ubytovanie na Slovensku.
S rastúcimi tržbami sa výrazne rozširovali aj kapacity. V štvrtom štvrťroku 2025 poskytovalo ubytovacie služby 5 371 zariadení, čo je o 748 viac ako rok predtým. Ide o medziročný nárast o 16 percent. Návštevníci mali k dispozícii 76-tisíc izieb a 207-tisíc lôžok vrátane kempingových miest. Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 23,5 percenta a využitie izieb 28,2 percenta. V priemere bolo denne dostupných 68-tisíc izieb a 159-tisíc stálych lôžok, čo znamenalo približne 7-percentný medziročný nárast.
Pribudlo vyše osemsto zariadení
Za celý rok 2025 sa počet ubytovacích zariadení zvýšil na 6 140, čo predstavuje prírastok o 875 zariadení a medziročný rast o 17 percent. K dispozícii bolo 85-tisíc izieb a 260-tisíc lôžok. Priemerné ročné využitie stálych lôžok dosiahlo 27,1 percenta a izieb 31,2 percenta. Každý deň mali návštevníci k dispozícii v priemere viac ako 69-tisíc izieb a takmer 164-tisíc stálych lôžok.
Rozširovanie kapacít evidovali všetky kraje. Najviac zariadení, približne 1 500, ponúkal Žilinský kraj, ktorý zároveň zaznamenal aj najväčší absolútny prírastok, a to o 274 zariadení a približne 10-tisíc lôžok viac než v roku 2024. Najdynamickejší percentuálny rast počtu zariadení zaznamenal Nitriansky kraj s takmer 20-percentným prírastkom. Naopak, zníženie počtu lôžok evidoval Bratislavský kraj, kde ich ubudlo približne 6,6-tisíca, teda o 14 percent, a to napriek tomu, že počet samotných zariadení vzrástol.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské hotely a penzióny mali rekordný rok, tržby vlani prvýkrát pokorili 700 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Doma im je už pritesno, slovenské e-shopy čoraz viac expandujú za hranice. Čo ich motivuje?
Doma im je už pritesno, slovenské e-shopy čoraz viac expandujú za hranice. Čo ich motivuje?