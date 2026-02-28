Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 28.2.2026
 Meniny má Zlatica
 24hod.sk    Ekonomika

28. februára 2026

Slovenské hotely a penzióny mali rekordný rok, tržby vlani prvýkrát pokorili 700 miliónov eur


Tagy: Cestovný ruch Hotely hotely a penzióny Tržby Turizmus Ubytovacie zariadenia

Tržby hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2025 výrazne vzrástli a prvýkrát prekročili hranicu 700 miliónov ...



gettyimages 1183891002 676x451 28.2.2026 (SITA.sk) - Tržby hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2025 výrazne vzrástli a prvýkrát prekročili hranicu 700 miliónov eur bez DPH. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR dosiahli za celý rok 709 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 15,7 percenta. Úspešný bol aj samotný záver roka. V štvrtom štvrťroku 2025 tržby medziročne stúpli o 16,2 percenta na viac ako 166 miliónov eur, teda o 23,2 milióna eur viac ako rok predtým.


Z hľadiska štruktúry hostí zostávajú kľúčovým pilierom domáci návštevníci. Tí sa na celoročných tržbách podieľali takmer 60 percentami, čo predstavuje 442 miliónov eur. Zahraniční hostia vytvorili 40-percentný podiel v hodnote 287 miliónov eur. Rovnaký pomer sa potvrdil aj v poslednom štvrťroku roka, pričom výnimkou bol Bratislavský kraj, kde väčšinu tržieb generovali cudzinci.

Región Bratislavy ťaží z cudzincov


Práve región hlavného mesta dlhodobo ťaží z medzinárodného cestovného ruchu. V roku 2025 tu tržby od zahraničných návštevníkov presiahli 100 miliónov eur a cudzinci sa na celkových príjmoch podieľali takmer 70 percentami. V ostatných krajoch dominovali domáci hostia.

Ich podiel na tržbách sa pohyboval od 53 percent v Trnavskom kraji až po 87 percent v Banskobystrickom kraji. Výrazný míľnik zaznamenal Žilinský kraj, ktorý ako prvý mimo Bratislavy prekročil hranicu 100 miliónov eur tržieb od domácich hostí, keď dosiahol takmer 104 miliónov eur. Pomohol mu k tomu dynamický medziročný rast na úrovni 26 percent.

Rok 2025 bol úspešný vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Rast tržieb sa pohyboval od 8,2 percenta v Nitrianskom kraji až po 29,7 percenta v Žilinskom kraji. Viac ako 20-percentné tempo rastu hlásil aj Trenčiansky kraj. Najväčší objem tržieb, v rozpätí od 137 do 168 miliónov eur, pochádzal z troch tradične najsilnejších turistických regiónov, teda Bratislavského, Žilinského a Prešovského kraja. Tieto tri regióny spolu vytvorili takmer 64 percent všetkých tržieb za ubytovanie na Slovensku.

S rastúcimi tržbami sa výrazne rozširovali aj kapacity. V štvrtom štvrťroku 2025 poskytovalo ubytovacie služby 5 371 zariadení, čo je o 748 viac ako rok predtým. Ide o medziročný nárast o 16 percent. Návštevníci mali k dispozícii 76-tisíc izieb a 207-tisíc lôžok vrátane kempingových miest. Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 23,5 percenta a využitie izieb 28,2 percenta. V priemere bolo denne dostupných 68-tisíc izieb a 159-tisíc stálych lôžok, čo znamenalo približne 7-percentný medziročný nárast.

Pribudlo vyše osemsto zariadení


Za celý rok 2025 sa počet ubytovacích zariadení zvýšil na 6 140, čo predstavuje prírastok o 875 zariadení a medziročný rast o 17 percent. K dispozícii bolo 85-tisíc izieb a 260-tisíc lôžok. Priemerné ročné využitie stálych lôžok dosiahlo 27,1 percenta a izieb 31,2 percenta. Každý deň mali návštevníci k dispozícii v priemere viac ako 69-tisíc izieb a takmer 164-tisíc stálych lôžok.

Rozširovanie kapacít evidovali všetky kraje. Najviac zariadení, približne 1 500, ponúkal Žilinský kraj, ktorý zároveň zaznamenal aj najväčší absolútny prírastok, a to o 274 zariadení a približne 10-tisíc lôžok viac než v roku 2024. Najdynamickejší percentuálny rast počtu zariadení zaznamenal Nitriansky kraj s takmer 20-percentným prírastkom. Naopak, zníženie počtu lôžok evidoval Bratislavský kraj, kde ich ubudlo približne 6,6-tisíca, teda o 14 percent, a to napriek tomu, že počet samotných zariadení vzrástol.


Zdroj: SITA.sk - Slovenské hotely a penzióny mali rekordný rok, tržby vlani prvýkrát pokorili 700 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovný ruch Hotely hotely a penzióny Tržby Turizmus Ubytovacie zariadenia
