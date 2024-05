Progresívne Slovensko pripravuje výzvu na podporu slobodných novinárov, reaguje tak nielen na dianie v Markíze

Stoja za novinármi Markízy

Ľudia dokázali ubrániť médiá

30.5.2024 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko pripravuje spustenie výzvy na podporu slobodných novinárov.Ako vo štvrtok na brífingu uviedol šéf strany Michal Šimečka , tí totiž riskujú svoju prácu, živobytie pre svoje rodiny, aby ubránili nezávislé spravodajstvo a publicistiku.„Na Slovensku veľmi dobre vieme, ako sú slobodné médiá kľúčové pre ochranu demokracie. Rovnako ako pri zamestnancoch RTVS, dnes jednoznačne stojíme aj za novinármi v televízii Markíza, ktorí sa ohradili proti zásahom vedenia do politických diskusií a spravodajstva," vyhlásil Šimečka.Doplnil, že čím viac ľudí výzvu podpíše, tým silnejší signál verejnosť vyšle nielen majiteľom Markízy.„Budeme zároveň veľmi pozorne sledovať odpoveď vedenia na požiadavky redaktorov a redaktoriek. Ľudia na Slovensku už opakovane dokázali - aj priamo v prípade Markízy - ubrániť slobodné médiá. Dokážeme to znovu," dodal líder PS.Zamestnanci televízie Markíza vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Vedenie najsledovanejšej televízie na Slovensku totiž odmietlo ultimátum zamestnancov, ktorí ho vyzvali k písomnému zaviazaniu sa, že po letnej prestávke bude relácia Ta telo pokračovať v pôvodnej podobe aj s moderátorom Michalom Kovačičom