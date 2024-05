Zastupiteľstvo odobrilo pozmeňujúci návrh mesta, Košice majú schválený rozpočet

Nevyhnutné aktualizácie rozpočtu

30.5.2024 (SITA.sk) - Mesto Košice má schválený rozpočet Mestské zastupiteľstvo ho vo štvrtok schválilo na mimoriadnom rokovaní. Návrh bol schválený s pozmeňujúcim návrhom viceprimátorky Lucie Gurbáľovej (poslanecký klub Spolupráca pre Košice), ktorý, ako uviedla, vznikol v spolupráci viacerých poslaneckých klubov.Na jeho základe sa zvýšila navrhovaná výška úveru účelovo určeného na financovanie kapitálových výdavkov, a to z pôvodného milióna na dva milióny. Jaroslav Polaček (nezávislý) to označil za potrebné, a to z viacerých dôvodov. Poslanci odsúhlasili aj to, že primátor bude môcť vykonávať nevyhnutné aktualizácie rozpočtu do sumy dva milióny eur, s výnimkou podpoložky Mestské časti.„Použitie Rezervného fondu sa oproti pôvodne navrhovanej sume 646-tisíc eur zvyšuje o 70-tisíc eur, t. j. celková suma finančných prostriedkov z rezervného fondu bude predstavovať 716-tisíc eur," uvádza sa ďalej v schválenom pozmeňováku.Gurbaľovej pozmeňovací návrh myslel i na viac ako 1,4 milióna eur z podielových daní pre mestské časti. Ide o prostriedky za posledné mesiace minulého roka, o ktoré sa viaceré mestské časti sporili s mestom a zastupiteľstvo niekoľkokrát primátora zaviazalo k ich doplateniu.Podľa schváleného návrhu by mesto v rozpočtoch na roky 2025 a 2026 malo každý rok vyčleniť časť tejto sumy, a to v závislosti od „vývoja príjmov rozpočtu, pričom prerozdelenie tejto položky medzi jednotlivé mestské časti sa uskutoční podľa osobitného prerozdeľujúceho pomeru".Pozmeňujúci návrh znížil niektoré položky rozpočtu, napríklad ubral 30-tisíc eur na opravu dlažby a škárovanie na Hlavnej ulici, o niekoľko tisíc znížil i výdavky v položke marketingu mesta a skrátil aj prostriedky pre K13 - Košické kultúrne centrá o 20-tisíc eur.Poslanci pôvodne odhlasovali návrh rozpočtu už 15. mája, no primátor Polaček uznesenie nepodpísal. Argumentoval tým, že pozmeňujúcim návrhom poslanca Romana Matoušeka (Košický klub, predseda finančnej komisie), s ktorým bol rozpočet mesta schválený, bolo odsúhlasených 28 zmien, ktoré by výrazne zasiahli niektoré samosprávne funkcie, prípadne by viedli i k porušeniu zákonných povinností mesta.Matoušekov návrh napríklad limitoval primátorovu právomoc robiť nutné aktualizácie rozpočtu do výšky 500-tisíc eur, s výnimkou položky Mestské časti. Pridal napríklad i peniaze na súvislé opravy komunikácií vrátane chodníkov či na starostlivosť o ľudí bez domova a zaradil do rozpočtu doplatenie sumy vyše 1,4 milióna eur mestským častiam na podielových daniach.V rámci daného pozmeňujúceho návrhu sa ale znížili sumy v položke marketingu mesta, prostriedky pre košickú ZOO aj pre K13 - Košické kultúrne centrá. V prípade Magistrátu mesta Košice klesla položka mzdy o sumu 600-tisíc eur, a o ďalších 300-tisíc eur sa znižovala aj položka poistné a príspevky do poisťovní.Gurbaľová počas zastupiteľstva uviedla, že jej návrh rešpektuje sedem zmien, ktoré Matoušek pôvodne navrhol, pričom šesť z nich v plnej výške. Ide napríklad o 600-tisíc na súvislú opravu komunikácií vrátane chodníkov. Polaček sa po rokovaní vyjadril, že tento rozpočet podpíše, a to hneď ako bude v papierovej podobe.Matoušek svoj návrh opätovne predniesol i pri tomto rokovaní, no so štyrmi zmenami. Tie sa týkali zníženia sumy na opravu komunikácií o 100-tisíc, na sumu pol milióna eur, taktiež by pridali prostriedky pre košickú ZOO, a dotkli by sa aj položky advokátskych služieb či projektových prác a štúdií pre dopravnú infraštruktúru. Matoušekov návrh však tentokrát poslanci nepodporili.Predseda Košického klubu Ladislav Lörinc po rokovaní skonštatoval, že pre mesto je dobré, že má konečne schválený rozpočet, poznamenal však, že mali o ňom inú predstavu. Dôrazne sa ohradil voči výrokom, že by ich návrhy, ktoré Matoušek predkladal na predošlom rokovaní, mali viesť k demontáži mesta, rovnako sa ohradil aj voči tomu, že by chceli primátora dotlačiť k nezákonnému konaniu.Lörinc dodal, že sa usilovali o vyriešenie viacerých záležitostí, medzi nimi aj doplatenia prostriedkov pre mestské časti, taktiež cielili na to, aby Magistrát mesta Košice šetril na svojom chode.„Rozpočet umožňuje mestu fungovať, ale zároveň mesto posiela signál, že odmieta šetriť," myslí si.Na margo zadlženosti mesta uviedol, že primátor má pravdu v tom, že iné samosprávy sú zadlžené viac, no zdôraznil, že je potrebné počítať aj so zadlženosťou mestských podnikov.„To nehovoríme my. To opakovane, od roku 2022, hovorí správa hlavného kontrolóra, že mesto sa neúmerne zadlžuje," uviedol.Problémom podľa neho nie je ani tak samotná výška zadlženosti, ale to, že v nasledujúcich rokoch budú musieť Košice platiť na úveroch miliónové sumy.Matoušek doplnil, že nesúhlasili so zvyšovaním úverového zaťaženia. Poukázal aj na to, že schválený pozmeňujúci návrh nezapracoval sumu 1,4 milióna eur pre mestské časti, prijaté uznesenie označil za vágne a považuje ho za prakticky nevykonateľné.