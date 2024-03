Progresívne Slovensko sa ospravedlnilo Michalovi Aláčovi, bývalý riaditeľ SIS im hrozil žalobou

Zhoršenie mienky o osobe

Dodržanie demokratických princípov

5.3.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) sa ospravedlnilo bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Michalovi Aláčovi . Ten hnutiu a niekoľkým jeho predstaviteľom adresoval predžalobnú výzvu, na základe ktorej žiada vyplatiť 45-tisíc eur. Ak tak PS neurobí, Aláč ich bude žalovať. Bývalý riaditeľ SIS tvrdí, že progresívci zasiahli do jeho osobnostných práv.„Bývalý riaditeľ SIS sa v zásade asi domnieva, že prišlo k zhoršeniu verejnej mienky o jeho osobe a zásahu do jeho dobrej povesti. Malo k tomu dôjsť príspevkom na sociálnej sieti, kde PS upozorňovalo na hrozbu politického ovládnutia SIS, pričom uviedlo, že poslední dvaja riaditelia SIS skončili vo väzbe. Aláč nás prostredníctvom advokáta upozornil, že on vo väzbe neskončil – technicky správne bol totiž ‚iba‘ zadržaný v cele predbežného zadržania z kolúznych dôvodov, v trvaní približne dvoch dní," napísalo hnutie na sociálnej sieti.PS pripomína, že v cele predbežného zadržania končia osoby, ktoré by svojím vplyvom mohli spôsobiť, napríklad ovplyvňovanie svedkov či marenie vyšetrovania, a dôkazov. Neskôr bol Aláč prepustený, no v súčasnosti je stále obvinený v kauze Rozuzlenie.Progresívci dodávajú, že zásahom do dobrej povesti a zhoršovaniu verejnej mienky o konkrétnych osobách sa dá predchádzať účinnejšie ako žalovaním politických opozičných predstaviteľov.„Ako príklad by sa dalo uviesť dodržiavanie demokratických princípov a deľby moci, transparentné a odborné obsadzovanie ústavných funkcií a štátnych orgánov, dodržiavanie zákonov a ochrana právneho štátu," tvrdí PS.Aláča obvinila polícia v súvislosti s činnosťou zločineckej skupiny, ktorá údajne sabotovala vyšetrovanie trestných káuz. Skupina podľa vtedajšieho policajného prezidenta Štefana Hamrana diskreditovala vyšetrovateľov NAKA , zbavovala zodpovednosti obvinených a skresľovala informácie. Do tejto oblasti podľa Hamrana spadá aj medializovaná správa o údajnom manipulovaní vyšetrovaní korupčných káuz z dielne SIS.