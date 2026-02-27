|
Piatok 27.2.2026
Meniny má Alexander
|Denník - Správy
27. februára 2026
Progresívne Slovensko si udržuje v prieskume prvé miesto, matovičovci predbehli Hlas a Republika si polepšila
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Parlamentné voľby Prieskum preferencií politických strán
Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici februára, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko (PS). V prieskume
27.2.2026 (SITA.sk) - Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici februára, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko (PS). V prieskume agentúry AKO pre televíziu JOJ 24 progresívci získali 20,6 percenta voličských hlasov. PS by zvíťazilo aj napriek tomu, že si oproti januáru pohoršilo o 2,6 percentuálneho bodu.
Druhou najúspešnejšou stranou by bol Smer s podporou 16,4 percenta. Strana Smer-SD si oproti minulému mesiacu pohoršila o 0,5 percentuálnemu bodu. Na treťom mieste by skončilo Hnutie Slovensko, ktoré by volilo 9,3 percenta voličov. Hnutiu tak preferencie medzimesačne narástli o 1,3 percentuálneho bodu. Agentúra robila prieskum od 10. do 19. februára na vzorke 1 000 respondentov.
Prieskum poslal zo štvrtého miesta do parlamentu aj stranu Hlas-SD, ktorú by volilo 8,8 percenta respondentov. Tesne za ním skončilo hnutie Republika s podporou 8,7 percenta hlasov opýtaných, oproti januáru si polepšilo o 1,5 percentuálneho bodu. Do Národnej rady SR by sa dostala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 7,9 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie so 7,4 percenta hlasov voličov.
Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati, ktorí v prieskume agentúry AKO získali podporu 6,2 percenta. Do parlamentu by sa tesne nedostala koaličná Slovenská národná strana (SNS). Volilo by ju 4,8 percenta účastníkov prieskumu. Pred bránami parlamentu by zostala aj Maďarská aliancia (4,6 %), Sme rodina (2,9 %), a tiež Právo na pravdu (2,2 %).
Keby sa voľby konali v polovici februára, do parlamentu by sa dostalo osem strán. Strany súčasnej koalície by však nedokázali vytvoriť väčšinu. Strana Smer-SD by získala 29 mandátov, strana Hlas-SD by ich získala 16 a SNS by sa do parlamentu už nedostala. Stranám súčasnej koalície by nepomohlo ani spojenie s hnutím Republika, ktoré by získalo 15 mandátov.
Dokopy by tak mali 60 kresiel, čo na získanie väčšiny v NR SR nestačí. Aj napriek klesajúcim preferenciám PS by strany súčasnej opozície dokázali zostaviť väčšinu, avšak len s Hnutím Slovensko. Progresívci by získali 36 mandátov, SaS 14, KDH 13, Demokrati 11 a Hnutia Slovensko by v parlamente získalo 16 kresiel.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko si udržuje v prieskume prvé miesto, matovičovci predbehli Hlas a Republika si polepšila © SITA Všetky práva vyhradené.
