27.2.2026
Meniny má Alexander
|Denník - Správy
27. februára 2026
Špecializovaný trestný súd vyniesol v starej kauze pozemkovej mafie oslobodzujúce rozsudky
Tagy: Súdy
27.2.2026 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v piatok vyniesol verdikt v kauze takzvanej pozemkovej mafie, ktorá sa ťahá ešte od roku 2007. Ako informoval denník Sme, obžalovaní sú podľa rozsudku vo všetkých bodoch obžaloby nevinní. Dôvodom je buď to, že nebolo preukázané, že sa žalované skutky stali, alebo, že ich spáchali obžalovaní.
"Medzi obžalovanými je aj bývalý príslušník SIS Michal Hrbáček známy najmä z prípadu únosu prezidentovho syna v roku 1995," pripomenul denník s tým, že druhú časť pozemkovej kauzy rieši špecializovaný súd v samostatnom konaní. V tomto prípade je medzi obžalovanými aj bývalý mafiánsky boss Ľubomír Kudlička.
"Pozemková mafia podľa výsledkov vyšetrovania organizovala podvodné prevody lukratívnych pozemkov v Bratislave a okolí. Využívala pritom falošné dokumenty a nastrčené biele kone, ktoré sa vydávali za potomkov pôvodných vlastníkov," uviedlo Sme. Doplnilo, že korunným svedkom v kauze je bývalý policajný agent Jozef Drag, ktorý v minulosti paralelne spolupracoval s políciou, aj s podsvetím.
