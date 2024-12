Progresívne Slovensko si v Bratislave udržalo dominanciu, no popularita primátora Valla klesá

Druhý by bol Smer

Úbytok podporovateľov je citeľný

9.12.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) si v Bratislave udržiava dominanciu, popularita primátora Matúša Valla však klesá. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry SCIO v hlavnom meste, realizovanom medzi 8. a 18. novembrom.Na základe dát z prieskumu by 32,2 percenta Bratislavčanov podporilo PS, pričom druhá v poradí by skončila strana Smer-SSD s 10,8 percentami a tretia SaS s 9,4 percentami. Nasledoval by Hlas-SD so 6,6 percentami a Republika s 5,2 percentami."Najzaujímavejšie je tieto výsledky prieskumu porovnať s realitou z 30. septembra 2023 keď v parlamentných voľbách PS získalo 33,95 percenta, Smer-SSD 17,49 percenta, SaS 13,78 percenta a Hlas 9,36 percenta. Ak by sme chceli hodnotiť vývoj, tak všetci zmienení medzi Bratislavčanmi popularitu vo väčšej či menšej miere strácajú a naopak naberá ju len hnutie Republika”, skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus To podľa neho svedčí aj v hlavnom meste o trende, ktorý v rôznej intenzite vnímajú na celom Slovensku, keď občania sklamanie a frustráciu premieňajú okrem iného do vzrastajúcej podpory mimoparlamentného hnutia. Z hľadiska komunálneho trendu, primátor Matúš Vallo si podľa prieskumu udržiava podporu 39,62 percenta respondentov. Oproti výsledku komunálnych volieb, v ktorých získal 60,2 percenta hlasov, je však citeľný pomerne výrazný úbytok podporovateľov."Z odpovedí respondentov je zrejmé, že časť popularity mohla utrpieť pre cyklotrasy, osobitne tej na Vajanského nábreží, ale aj pre zvyšovanie dane z nehnuteľnosti, či fungovanie parkovacej politiky PASS ”, uzavrel Klus.