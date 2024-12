Zelenskyj pripúšťa možnosť nasadenia západných jednotiek na Ukrajine

9.12.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že je otvorený prípadnému nasadeniu západných jednotiek na Ukrajine, aby zaručili bezpečnosť krajiny v rámci širokého úsilia o ukončenie takmer trojročnej ruskej vojny. Rozmiestnenie západných vojakov by bolo krokom k vstupu krajiny do NATO , napísal Zelenskyj na komunikačnej platforme Telegram.„Predtým však musíme mať jasnú predstavu o tom, kedy bude Ukrajina súčasťou Európskej únie a kedy bude členom NATO,“ konštatoval ukrajinský líder. Na júlovom samite vo Washingtone Severoatlantická aliancia vyhlásila, že Ukrajina je na nezvratnej ceste k členstvu, avšak za člena ju nepozvala. Proti vstupu Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy, kým je vo vojne s Ruskom, sa postavili USA a Nemecko.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo februári nevylúčil možnosť nasadenia západných vojsk na Ukrajine. Macron odmietol uviesť detaily o tom, ktoré krajiny by mohli o takejto možnosti uvažovať, pričom zdôraznil potrebu zachovania strategickej nejednoznačnosti.