Progresívne Slovensko vyzýva vládu, aby neprijala nominanta Sme rodina na post riaditeľa SIS (video)

Podozrivý zo stykov s podsvetím

Vyzvali Hegera

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo vládu, aby neprijala nominanta hnutia Sme rodina na post riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) . Uviedli to na utorkovej tlačovej besede s tým, že hnutiu Borisa Kollára by sa zároveň mala odobrať aj právomoc vyberať šéfa SIS.„Politicky sa dohodlo, aby práve Boris Kollár, ktorý bol roky monitorovaný a rozpracovaný touto inštitúciou a bol podozrivý zo stykov s podsvetím, dosadil do nej vlastného nominanta,“ povedala predsedníčka PS Irena Bihariová Hnutie zároveň odporučilo koalícii prijať nové pravidlá obsadzovania pozície riaditeľa SIS. Hlavným kritériom by mala podľa nich byť odbornosť a nie politická príslušnosť.„Celá doba fungovania SIS nám priniesla dostatok dôkazov a dôvodov, prečo by sme mali čo najskôr oddeľovať jej vplyv od exekutívy,“ dodala Bihariová. Zároveň vyzvala predsedu vlády Eduarda Hegera OĽaNO ), aby nevymenoval nového riaditeľa SIS, pokiaľ nebude nastavený nový proces výberu šéfa SIS.Predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár by mal tento týždeň predstaviť kandidáta na nového riaditeľa SIS. Posledného riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra 11. marca. Špecializovaný trestný súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Vladimír Pčolinský je obvinený zo zločinu prijímania úplatku od právnika Zoroslava Kollára.