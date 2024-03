Progresívne Slovensko žiada vysvetlenie rozdelenia prokurátorov z ÚŠP, Vančo adresoval Žilinkovi otvorený list

Nevysvetlil toho viac

Vyhováranie sa na námestníka

25.3.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko PS ) žiada od generálneho prokurátora Maroša Žilinku vysvetlenie rozdelenia prokurátorov z nedávno zaniknutého Úradu špeciálnej prokuratúry ÚŠP ). Poslanec Národnej rady SR za PS Branislav Vančo v infožiadosti prokuratúru vyzval na vysvetlenie konania pri rušení ÚŠP, na Žilinku sa obrátil i otvoreným listom.Vančo tvrdí, že hoci Žilinka prisľúbil transparentnosť a otvorenosť svojich rozhodnutí, nič z toho sa nedeje.„Vyzývam generálneho prokurátora, aby oboznámil verejnosť so všetkými organizačnými zmenami na prokuratúre v súvislosti so zánikom ÚŠP. Z akých dôvodov boli prokurátori, ktorí dozorovali tie najzávažnejšie kauzy, preradení na v podstate úradnícke pozície? Prečo bolo také nevyhnutné posilniť referát väzenstva, a čo sa stane s asi tisíc spismi, ktoré špeciálni prokurátori dozorovali?," pýta sa poslanec a dodáva, že Žilinka nevysvetlil i ďalšie záležitosti.V tomto smere Vančo poukázal na použitie paragrafu 363 v prípade kauzy Rozuzlenie , pri ktorom sa ale generálny prokurátor podľa neho „vyhovoril" na svojho námestníka Jozefa Kanderu „Maroš Žilinka sa tvári, že ak deleguje svoje právomoci, tak nenesie zodpovednosť. On si predsa vyberá svojho námestníka, a vyberá si aj veci, ktoré naňho bude delegovať. Ani on, ani pán Kandera nevysvetlili, z akých dôvodov bol použitý paragraf 363. Je úplne nemysliteľné, aby verejnosť netušila, prečo bolo vyšetrovanie takejto citlivej politickej kauzy prakticky zmarené,” uzavrel poslanec.