Projekt Cvičíme na zelenom koberci ponúkol deťom zážitkový program

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 12. júla (TASR) – Prešovské občianske združenie Živá Zem tento týždeň uzatvára projekt, v rámci ktorého si školáci v priestoroch novovznikajúceho ekocentra v Malom Šariši vyskúšali svoje vedomosti i zručnosti a strávili deň v prírode. Týždeň aktívneho zdravia v rámci projektu Cvičíme na zelenom koberci ponúkol deťom a mládeži zážitkový program na podporu fyzického i mentálneho zdravia."Mali by sme robiť všetko pre to, aby školáci trávili viac času v prírode. Radosť z pohybu a uvedomenie si prepojenia človeka s prírodou môžu významne ovplyvniť kvalitu života tejto generácie v budúcnosti. Čím ďalej, tým viac totiž súčasné deti a mládež potrebujú vykročiť z betónovej džungle a opustiť budovy, v ktorých trávia väčšinu dňa. My sme im ponúkli zdravú alternatívu trávenia voľného času," skonštatoval štatutár občianskeho združenia Štefan Adamčík.Podľa jeho slov je zámerom združenia aj ďalej budovať funkčné, príjemné miesto a relaxačnú zónu na strávenie dňa v prírode.Súčasťou projektu, ktorý občianske združenie Živá zem realizovalo vďaka podpore ČSOB nadácie, bolo aj postavenie indiánskeho stanu, prístrešku a lavičiek na posedenie v prírode či drevených hojdačiek.Občianske združenie Živá Zem sa doposiaľ venovalo výstavám a vzdelávacím aktivitám v oblasti environmentálnej výchovy, projektom na zadržiavanie zrážok v mestách, výchove k zdravému životu a takisto aj monitoringu kvality studničiek. Svoju činnosť aktuálne rozširuje aj o témy vzťahu k pôde a ekologickým formám pestovania.