Štartuje 63. ročník Spišského trhu s bohatým programom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Spišská Nová Ves 12. júla (TASR) – Na námestí v Spišskej Novej Vsi štartuje vo štvrtok tradičný Spišský trh, ktorý tento rok zapíše už svoj 63. ročník. Súčasťou programu je okrem množstva predajných stánkov aj niekoľko kultúrnych a folklórnych podujatí.informovala zástupkyňa riaditeľa mestského kultúrneho centra Magdaléna Kráľová.V piatok 13. júla od 10. hodiny postupne vystúpia bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa, folklórne súbory (FS) Petrovská družina zo Srbska, Sálašan z Rumunska a Naša fajta z Ukrajiny. Neskôr sa divákom predstavia kapely The Colt, Gympleři a v popoludňajších hodinách odprezentujú tradičné zvyky FS Orgonina, Čičanare a Čačina.upozornila Kráľová.Sobotňajší program odštartuje ľudová hudba Vlada Kubáňa, po ňom kapela Funk You a ľudová hudba Štefana Cínu. Československé hity 80. a 90. rokov zahrá návštevníkom skupina Q Plus a po nej sa na pódiu opäť predstavia zahraniční folkloristi. Pripravený je aj koncert poprockovej kapely Sám sebou a vystúpenie súboru Levočan. O zábavu do neskorých nočných hodín sa postará David Koller s kapelou a Replay band.Dohromady bude svoje produkty a výrobky na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku ponúkať približne 500 stánkarov z celého Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Už tradične nebudú v Spišskej Novej Vsi chýbať kolotoče. Súčasťou Spišského trhu je aj tento rok výstavný veľtrh Spiš Expo, ktorého dejisko sa premiestnilo do obchodného centra. Novinkou 51. ročníka je bezplatné energetické poradenstvo od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá sa prvýkrát predstaví v Spišskej Novej Vsi. Okrem slovenských bude svoje produkty vystavovať aj 14 zahraničných firiem z oblasti stavebníctva, bývania, zdravého životného štýlu i ručnej výroby.