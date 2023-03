Projekt Demokrati je mojou ideou, ktorý som začal rozvíjať s Naďom, vyhlásil Heger

aktualizované 12. marca 11:59



12.3.2023 (SITA.sk) -Poverený premiér a líder novovznikajúcej strany Demokrati Eduard Heger trvá na tom, že projekt Demokrati je jeho ideou. Uviedol to v diskusnej relácii televízie Ta3 V politike.Reagoval tak na otázku, kto prišiel s nápadom na vznik nového politického subjektu, či Heger alebo líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič . Heger zopakoval, že projekt Demokrati začal rozvíjať spolu s povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom Heger je presvedčený, že ak by na jeseň minulého roka odvolal Matoviča z postu ministra financií , tak, ako to požadovali predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) , viedlo by to k ešte väčšej nestabilite a pádu vlády by to nezabránilo. Nemyslí si, že jeho vymedzenie sa voči Matovičovi a OĽaNO je nedostatočné, za dôkaz považuje to, že hnutie opustil a založil vlastný subjekt.Poverený premiér tiež v relácii uviedol, že rokuje so stredopravými politickými silami i s ľudmi, ktorí sa stotožňujú s víziou jeho strany. Potvrdil rokovania s predsedníčkou strany Za ľudí Veronikou Remišovou . Bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa podľa neho jednoznačne vyjadril, že nechce vstúpiť do politiky.