VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA:Budeme mať na Slovensku len dve ročné obdobia?

Európa je rozdelená na studený sever a teplý juh, my sme blízko teplotného rozhrania.





Na začiatku marca naznačovali predpovede počasia, že prvý jarný mesiac prinesie ešte záchvev zimy prinajmenšom na horách. Nakoniec sa však po chladnom začiatku týždňa začali maximálne denné teploty šplhať nad 10, miestami dokonca nad 15 stupňov Celzia. Napríklad vo štvrtok 9. marca sa na bratislavskej Kolibe, na letisku, či v Mlynskej doline ortuť teplomera dotkla hodnoty 16 °C, v Hurbanove namerali dokonca 17 °C. V piatok dokonca v Hurbanove a v Mužli prekročila najvyššia denná teplota 19 °C.„Európa bola v uplynulom týždni rozdelená výrazným teplotným rozhraním na studený sever a teplý juh. Kým napríklad v Poľsku sa teploty cez deň pohybovali len slabo nad nulou, u nás sme mali na juhu Slovenska okolo 18 °C. Studený vzduch bol teda len neďaleko našich severných hraníc. Pri takýchto situáciách nie je možné na niekoľko dní dopredu urobiť spoľahlivú predpoveď počasia. Stačilo, aby teplotné rozhranie bolo posunuté trochu viac na juh a počasie by malo aj u nás úplne odlišný charakter,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako dodal, tento studený vzduch sa nakoniec predsa len cez víkend dostane aj na územie Slovenska. Prenikne k nám na zadnej strane tlakovej níže, ktorá sa bude premiestňovať z Britských ostrovov nad Poľsko a Pobaltie.„Ochladenie bude výraznejšie na horách a na severnom Slovensku, kde sa dočkajú aj návratu zimného počasia, pričom snežiť bude najmä na náveternej strane hôr. Vpád studeného vzduchu však bude sprevádzaný aj veľmi silným vetrom, a to aj v nížinách juhozápadného Slovenska. Maximálne teploty sa tu budú pohybovať len do 10 °C, no vplyvom silného vetra bude na pocit chladno. Hranica sneženia sa bude postupne znižovať a nejaké snehové vločky alebo snehové krúpky sa môžu pri prehánkach objaviť aj v južnej polovici Slovenska,“ uviedol Matejovič.Ochladenie však bude len prechodné a začiatkom budúceho týždňa sa obnoví prílev teplejšieho vzduchu od juhozápadu.„Ani v budúcom týždni však nebude počasie ustálené, striedavo k nám bude prúdiť teplejší a chladnejší morský vzduch. Na frontálnych systémoch sa budú vyskytovať aj zrážky a vietor, počasie bude viac pripomínať apríl. Na slnečné jarné dni si teda budeme musieť počkať. Atmosférické zrážky sú však v jarnom období veľmi dôležité. Totiž takmer každoročne bývame na jar u nás konfrontovaní so suchom. Mali by sme sa preto tešiť z každej dažďovej kvapky, ktorá prináša toľko potrebnú vlahu,“ vysvetlil klimatológ.Mierne zimy a studené počasie aké sa vyskytuje na jar v posledných rokoch vyvoláva podľa neho dojem, akoby sme mali už len dve ročné obdobia – leto a potom akési prechodné obdobie, v ktorom sa strieda teplejšie a chladnejšie počasie, teda pripomína chvíľu zimu a inokedy zas jeseň či jar.

NEDEĽA 12. 3. 2023

Polojasno až oblačno.

Minimálna teplota: 3° až -4°C

Maximálna teplota: 1° až 9°C

SZ vietor 2 až 7 m/s



PONDELOK 13. 3. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 5° až -3°C

Maximálna teplota: 7° až 15°C

J vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 14. 3. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 9° až 3°C

Maximálna teplota: 10° až 17°C

J vietor 1 až 5 m/s



STREDA 15. 3. 2023

Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď.

Minimálna teplota: 8° až 2°C

Maximálna teplota: 3° až 10°C

SZ vietor 2 až 7 m/s



ŠTVRTOK 16. 3. 2023

Oblačno až zamračené.

Minimálna teplota: 5° až -3°C

Maximálna teplota: 4° až 11°C

J vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 17. 3. 2023

Polooblačno.

Minimálna teplota: 5° až -4°C

Maximálna teplota: 4° až 11°C

J vietor 1 až 5 m/s



