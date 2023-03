Projekt Demokrati je podozrivý, nefunkčný a pri migoch sa podľa politológa opäť ukázal aj Naďov nedostatok

Podozrivý a nefunkčný projekt

Naďova zlá komunikačná stratégia

24.3.2023 (SITA.sk) - Projekt Demokrati je z komunikačného hľadiska nepripravený. Myslí si to politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Řádek Ako povedal v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, tento politický projekt je urýchlený a vyžadoval si viac času, preto mu aj chýba čitateľnosť.Základná myšlienka spájania konzeratívcov a liberálov je podľa neho „veľmi fajn“, no pre vznik strany je potrebných viacero ideových konferencií, príprava programu a vytvorenie komunikačnej stratégie.„To sú veci, ktoré sa tvoria mesiace, ak nie roky. Progresívne Slovensko sa, napríklad, vytváralo rok, potom sa ďalší rok pripravovalo do volieb,“ poukázal politológ. Řádek si myslí, že Demokrati nemali ani žiadny snem, i keď deklarovali, že ho mali.„Je možné, že bol nejaký extrémne utajený, ale to je tiež nezmysel,“ myslí si. Ako ďalej dodal, výmena názorov na to, ako a u koho vznikol nápad na vznik Demokratov, ukazuje od prvých dní, že tento projekt je „podozrivý a nefunkčný.“Řádek ďalej hovorí, že poverený minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) má zlú komunikačnú stratégiu, ktorá sa naposledy ukázala pri téme odovzdania stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Podľa neho išlo o dobré rozhodnutie, keďže migy boli zastaralé, navyše ich servisovali ruskí technici a Slovensko namiesto nich môže dostať modernejšiu výbavu.Na druhej strane sa však politológ domnieva, že toto rozhodnutie bolo sprevádzané hrubými komunikačnými chybami.„Aj bežný divák slovenskej politiky vidí, že komunikačné hľadisko aj nastavenie politických mechanizmov súčasnej vládnej garnitúry sú nešťastné. Vláda sa nenaučila vládnuť,“ zhodnotil Řádek.