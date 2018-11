Projekt eParkovanie má pomôcť osobám s ŤZP preukazom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 21. novembra (TASR) - Pri riešení problémov s parkovaním pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) má pomôcť národný projekt eParkovanie osôb s ŤZP za viac ako deväť miliónov eur. Mobilná aplikácia by im mala ukázať obsadenosť zvoleného parkoviska a navigovať ich na voľné miesto. Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).Projekt z dielne DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) má priniesť mobilnú aplikáciu, ktorá bude držiteľov ŤZP preukazov navigovať na voľné miesto. Navigácia by mala fungovať vďaka 5500 senzorom, ktoré budú sledovať obsadenosť parkovísk. Úrad doplnil, že riešenie bude otvorené aj pre napájanie súkromných parkovísk, ktoré budú mať vlastné senzory.Projekt má pomôcť aj pri zamedzení zneužívania parkovacích preukazov a neoprávnenému parkovaniu na vyhradených miestach.vysvetlil úrad.eParkovanie by malo tiež generovať štatistické údaje, ktoré chce úrad využiť na lepší manažment parkovacích miest, ale aj ako podklad pre úpravu legislatívy. Vďaka dátam zo senzorov by mohli úradníci presne poznať vyťaženosť parkovacích miest pre ŤZP a podľa toho ich spravovať.Toto riešenie chce úrad najskôr otestovať v rámci pilotného projektu v troch vybraných mestách, ktoré budú reprezentovať veľkostné kategórie 30, 50 a 80-tisíc obyvateľov. Vyberať budú mestá, kde podľa samospráv najčastejšie dochádza k zneužívaniu vyhradených miest.doplnil.Pilotný projekt chcú spustiť do konca roka 2019. V ostrej prevádzke by sa do neho mohlo zapojiť podľa úradu približne 150 miest a obcí. Úrad avizoval, že záujem už potvrdilo viac ako 50 miest.Hodnota národného projektuje 9.133.014,62 eura z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7. Na Fázu I. sa počíta s výdavkami v hodnote cez 834.000 eur. Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na internete. Dátum uzávierky vyzvania je 22. februára 2019.Na projekte spolupracoval ÚPVII so zástupcami Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, Asociácie organizácie zdravotne postihnutých občanov v SR, Organizácie muskulárnych dystrofikov, s úradom Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, so Slovenským zväzom telesne postihnutých aj s náčelníkmi mestskej polície.