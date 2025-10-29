|
29. októbra 2025
Projekt Generácia OLYMP dostane viac peňazí, pôjdu na multifunkčné ihriská aj podporu športových zväzov
Príspevok pre národný športový projekt Generácia OLYMP sa zvýšil o viac ako dva milióny eur. Rozhodla o tom vláda ...
29.10.2025 (SITA.sk) - Príspevok pre národný športový projekt Generácia OLYMP sa zvýšil o viac ako dva milióny eur. Rozhodla o tom vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní vo Višňovom v okrese Žilina.
Ako priblížilo ministerstvo cestovného ruchu a športu v predloženom materiáli, národný športový projekt je hlboko štruktúrovaná aktivita zložená z niekoľkých častí, ktorej cieľom je podporiť šport v jeho organizovaných aj neorganizovaných formách a podnietiť tak deti a mládež k zdravému pohybu a športu.
"Úspešnosť národného športového projektu a ďalšie možnosti akcelerovať dosiahnutie cieľov v oblasti rozvoja športu pre všetkých so zameraním na mládež vyvolali potrebu rozšírenia národného športového projektu," vysvetlilo ministerstvo dôvod navýšenia príspevku o takmer 2,3 milióna eur. Vláda pre tento projekt vyčlenila takmer 11 miliónov eur.
Ministerstvo spresnilo, že z tejto sumy pôjde milión eur na podporu vzniku prenosných multifunkčných ihrísk pre florbal, a tiež pre ostatné kolektívne športy ako basketbal, volejbal či bedminton. Ďalších 612-tisíc eur je vyčlenených na rekonštrukciu, obnovu a vybavenie telocviční základných škôl.
Medzi národné športové zväzy bude prerozdelených 300-tisíc eur. Zväzy budú môcť peniaze využiť aj na nákup materiálno-technického zabezpečenia a podporu trénerov.
Ďalších 200-tisíc eur je určených na podporu digitálnych riešení v oblasti organizovania športu, rozvoj komunitných športových činností, rozvoj správy a organizácie športu, a tiež na rozvoj slovenského olympijského a športového múzea. 170-tisíc eur pôjde na podporu vybavenia a zabezpečenia telocviční v obciach do 5 000 obyvateľov.
Zdroj: SITA.sk
