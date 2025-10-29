Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klára
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. októbra 2025

Projekt Generácia OLYMP dostane viac peňazí, pôjdu na multifunkčné ihriská aj podporu športových zväzov


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Multifunkčné ihriská Príspevok

Príspevok pre národný športový projekt Generácia OLYMP sa zvýšil o viac ako dva milióny eur. Rozhodla o tom vláda ...



Zdieľať
29.10.2025 (SITA.sk) - Príspevok pre národný športový projekt Generácia OLYMP sa zvýšil o viac ako dva milióny eur. Rozhodla o tom vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní vo Višňovom v okrese Žilina.


Ako priblížilo ministerstvo cestovného ruchu a športu v predloženom materiáli, národný športový projekt je hlboko štruktúrovaná aktivita zložená z niekoľkých častí, ktorej cieľom je podporiť šport v jeho organizovaných aj neorganizovaných formách a podnietiť tak deti a mládež k zdravému pohybu a športu.

Dôvod navýšenia príspevku


"Úspešnosť národného športového projektu a ďalšie možnosti akcelerovať dosiahnutie cieľov v oblasti rozvoja športu pre všetkých so zameraním na mládež vyvolali potrebu rozšírenia národného športového projektu," vysvetlilo ministerstvo dôvod navýšenia príspevku o takmer 2,3 milióna eur. Vláda pre tento projekt vyčlenila takmer 11 miliónov eur.

Ministerstvo spresnilo, že z tejto sumy pôjde milión eur na podporu vzniku prenosných multifunkčných ihrísk pre florbal, a tiež pre ostatné kolektívne športy ako basketbal, volejbal či bedminton. Ďalších 612-tisíc eur je vyčlenených na rekonštrukciu, obnovu a vybavenie telocviční základných škôl.

Ďalšie rozdelenie prostriedkov


Medzi národné športové zväzy bude prerozdelených 300-tisíc eur. Zväzy budú môcť peniaze využiť aj na nákup materiálno-technického zabezpečenia a podporu trénerov.

Ďalších 200-tisíc eur je určených na podporu digitálnych riešení v oblasti organizovania športu, rozvoj komunitných športových činností, rozvoj správy a organizácie športu, a tiež na rozvoj slovenského olympijského a športového múzea. 170-tisíc eur pôjde na podporu vybavenia a zabezpečenia telocviční v obciach do 5 000 obyvateľov.


Zdroj: SITA.sk - Projekt Generácia OLYMP dostane viac peňazí, pôjdu na multifunkčné ihriská aj podporu športových zväzov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Multifunkčné ihriská Príspevok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Riziko štrajkov a občianskych nepokojov rastie. Poisťovniam môže podľa Swiss Re pomôcť umelá inteligencia
<< predchádzajúci článok
Revolúcia v zálohovaní na Slovensku pokračuje. TOMRA po augustovom úspechu zálohomatu TOMRA R1 predstavuje ďalšie špičkové riešenie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 