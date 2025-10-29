|
Streda 29.10.2025
Úvodná strana
Riziko štrajkov a občianskych nepokojov rastie. Poisťovniam môže podľa Swiss Re pomôcť umelá inteligencia
Tagy: Poistenie PR Umelá inteligencia
Kombinácia rastúcich škôd z prírodných katastrof a nákladov spôsobených štrajkami a občianskymi nepokojmi môžu výrazne zaťažiť poistný trh. Umelá inteligencia ...
29.10.2025 (SITA.sk) -
Európsky trh s nehnuteľnosťami čelí rastúcim škodám nielen z prírodných katastrof, ale aj v dôsledku štrajkov a občianskych nepokojov. Globálna nestabilita a sociálnymi médiami vyvolávané častejšie nepokoje ako v minulosti si budú vyžadovať vyššiu potrebu poistnej ochrany.
"Za posledných 20 rokov sa počet nárokov na poisťovne v dôsledku štrajkov a občianskych nepokojov zvýšil o 3 000 percent. Sociálne médiá a koncentrovanie vyhrotených udalostí v mestách vedú k miliardovým škodám. Ide o nový fenomén, ktorý dramaticky rastie a poistné odvetvie s ním musí počítať," hovorí Jens Mehlhorn, riaditeľ segmentu poisťovania nehnuteľností pre EMEA v Swiss Re.
Nedávne udalosti vo Francúzsku a Juhoafrickej republike viedli k škodám krytým poisťovňami vo výške 2,82 miliardy dolárov (820 mil. vo Francúzsku a takmer 2 miliardy v JAR). Krupobitie v Taliansku v roku 2023 – najväčšie v histórii krajiny – zase spôsobilo poistné škody za 7 miliárd dolárov. "Straty z nepokojov a prírodných katastrof rastú každý rok o 7 %, zatiaľ čo celosvetový ekonomický rast je len 2 až 3 %. Európa navyše ekonomicky rastie ešte oveľa pomalšie. Medzi financiami na poistnú ochranu a škodami sa nebezpečne roztvárajú nožnice, " povedal Mehlhorn.
S veľkým rozsahom škôd pri štrajkoch a nepokojoch poisťovne a zaisťovne doteraz nepočítali a Mehlhorn priznáva, že v tejto oblasti má poistný sektor čo dobiehať. "Potrebujeme detailnejšie informácie a lepšie modely pre predikovanie škôd. Veľkou pomocou by mohla byť umelá inteligencia zvládajúca veľké objemy dát. Vďaka jej analýzam môžu byť poisťovne aj zaisťovne efektívnejšie v poisťovaní a takisto rýchlejšie v rozhodovaní," zdôraznil Mehlhorn.
Situáciu poistnému sektoru komplikuje vysoká frekvencia a komplexnosť škodových udalostí. Zaisťovatelia tak musia integrovať množstvo dát z oblasti klímy, sociálneho vývoja a správania, aby predvídali, kde sa môže riziko akumulovať. Preto je modelovanie s podporou AI zásadné.
Len v tomto roku odhaduje Swiss Re straty pre celé odvetvie vo výške 100 miliárd dolárov. Ku geopolitickej nestabilite a extrémnejším klimatickým výkyvom sa pridala aj inflácia. Tá je síce v poslednom čase viac pod kontrolou ako v uplynulých rokoch, ale stále ide o výrazný faktor, ktorý komplikuje život poisťovaniam. Zatiaľ sú ceny poistného nastavené ako dostačujúce, dôležitý však bude vývoj škodovosti a takisto prístup zodpovedných subjektov.
Pozitívnom príkladom idú vlády, ktoré v dôsledku extrémnejších prejavov počasia menia legislatívu. "Taliansko napríklad zaviedlo nový zákon o povinnom poistení prírodných katastrof pre malé a stredné podniky. O podobnom kroku sa diskutuje v Grécku, Portugalsku a Nemecku," uvádza Mehlhorn zo spoločnosti Swiss Re. Práve takéto kroky by mohli v Európe pomôcť zmenšovať medzeru v ochrane medzi objemom prijatých platieb z poistenia a vyplácanými škodami za poistné udalosti.
Dopady extrémnejšieho počasia totiž ešte zhoršuje nižšia odolnosť moderných technológií na budovách. "Solárne panely sú napríklad oveľa zraniteľnejšie voči krupobitiu než tradičné škridle, navyše aj samotné krúpy sú väčšie a ničivejšie," hovorí Mehlhorn. Okrem toho v mestách sú krupobitie, prívalové záplavy a silné búrky čoraz častejšie a deštruktívnejšie, čomu napomáha aj otepľovanie mikroklímy v rozširujúcich sa mestách.
Spolupráca poisťovní, zaisťovní a štátov je nutnosťou. Príkladom je zmena stavebných noriem pre lepšiu odolnosť voči prírodným živlom.
Aby zaisťovňa Swiss Re udržala krok, vsádza vo väčšej miere na vedu a spoluprácu. "Máme oddelenie prírodných katastrof s viac ako 50 vedcami, ktorí úzko spolupracujú s oddeleniami poisťovania a likvidácie škôd," vysvetlil Mehlhorn zo zaisťovne Swiss Re. Skúsenosti z každého prípadu sa priamo premietajú do modelov poisťovania, aby pohľad Swiss Re na riziko zostal čo najaktuálnejší. Zároveň však upozornil, že zaisťovatelia nemôžu diverzifikovať časté a menšie škody rovnako ľahko ako absorbovať veľké a výnimočné udalosti. "Pri vysokej frekvencii škôd, nie je efektívne, ak sa prenášajú z poisťovateľov na zaisťovateľov. Možno budeme musieť hľadať iné riešenie," dodal Mehlhorn.
Odborník zo Swiss Re odporúča odvetviu investovať viac do modelovania, kvality dát a talentov v poisťovaní, aby nové nástroje skutočne fungovali. Takéto "iné riešenie" musí podľa neho zahŕňať prevenciu, adaptáciu a partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom. "Každý subjekt musí hrať svoju rolu: verejní činitelia investovaním do ochranných opatrení a stavebných noriem, poisťovne pripravenosťou a prevenciou škôd, zaisťovne krytím zvyšného rizika," zhŕňa Jens Mehlhorn.
Zdroj: Publikácia Baden-Baden Today vydaná počas trojdňového Baden-Baden Reinsurance Meeting (19.–23. október 2025) spoločnosťou Intelligent Insurer.
Swiss Re je jedným z popredných svetových poskytovateľov zaistenia, poistenia a ďalších foriem prenosu rizika založeného na poistení. Prostredníctvom svojej práce s klientmi napĺňa víziu pomáhať svetu stať sa odolnejším. Jej poslaním je spoločne uplatňovať hlboké znalosti, inteligentnú analýzu dát a kapitálovú silu s cieľom predvídať a riadiť riziko. Týmto prístup spoločnosť Swiss Re umožňuje svojim klientom dosahovať pokrok a pomáha svetu znovu budovať, obnovovať a napredovať. Aj v súčasnosti zostáva 75 % všetkých rizík – od prírodných katastrof a klimatických zmien po starnúcu populáciu či kybernetickú kriminalitu – vo svete nepoistených. Ambíciou Swiss Re je to zmeniť.
So sídlom v Zürichu vo Švajčiarsku, kde bola spoločnosť založená v roku 1863, pôsobí Swiss Re Group globálne so sieťou okolo 70 kancelárií po celom svete. Približne 14 400 zamestnancov poskytuje klientom široké spektrum technickej expertízy, vďaka čomu môže Swiss Re vyvíjať jedinečné riešenia a podporovať rast. Swiss Re je organizovaná do obchodných jednotiek, z ktorých každá má svoj osobitný strategický a cieľový rámec prispievajúci k misii skupiny. Vďaka silnej finančnej pozícii poskytuje Swiss Re klientom bezpečie, čo je kľúčové najmä v časoch neistoty a štrukturálnych zmien. Viac na www.swissre.com/about-us.html
