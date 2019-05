Projekt Greenpower potvrdil svoj zámer a spoznal slovenských víťazov

Nadácia Volkswagen Slovakia

"Pre nás sú víťazmi všetci žiaci aj mentori, ktorí sa do projektu Greenpower pustili. Sme veľmi radi, že aj takýmto interaktívnym spôsobom sme umožnili mladým žiakom a študentom osvojiť si vedu a techniku, zistiť aké je to pracovať v tíme na technickom zadaní. V tomto smere je Greenpower úspešným aj slovenským projektom," uviedlaNa pretekoch sa na štart v dvoch kategóriách postavili tímy základných a stredných škôl. V prvej kategórii si žiaci základných škôl zmerali zručnosti v disciplínach: slalom, šprint a na krátkych okruhoch. Každá disciplína sa bodovala a víťazom sa stal tím, ktorý dosiahol najväčší počet bodov. V druhej kategórii súťaží stredoškolákov stáli proti sebe dva tímy - Leaf Academy a Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia. Ich preteky trvali 90 minút a víťazom sa stal tím, ktorého formula prešla najväčšiu vzdialenosť."Je to veľmi dobrá skúsenosť pre nás študentov aj školu, že sme boli vybraní do finálovej súťaže. Dúfam, že v najbližších ročníkoch bude účasť čoraz väčšia. Ako študenti automobilovej školy sme veľmi nadšení, že tu môžeme byť a že podobné preteky absolvujeme. Osobne som o podobnej skúsenosti sníval, pretože mám ambíciu sa pohybovať v motoristickom športe a automobilizme. O to zaujímavejšie je to aj preto, že tieto modely sú elektrické. Je to niečo nové a je to posun k tomu, čo bude bežnejšie v budúcnosti," povedal, ktorá preteky nakoniec vyhrala."Dúfali sme, že to nakoniec dopadne v náš prospech. Najviac sa mi páčilo ako sme súťažili a pomáhali si navzájom," povedala účastníčka víťazného tímu nižších ročníkovOrganizátoruviedol: "Cítili sme veľkú zodpovednosť, pretože Greenpower funguje v zahraničí už dvadsať rokov a vedeli sme podobný projekt na Slovensku treba. Myslím, že sa to dobre podarilo, pretože vidno, že žiaci si z toho zobrali to, čo si mali zobrať a ich eufória hovorí za všetko. V celom procese sa učili vďaka zapojeniu mentorov, STU a odbornej škole Zochova".Greenpower je nielen v Európe populárny a úspešný vzdelávací projekt, ktorý vznikol za účelom rozvinúť nadšenie detí a mladých ľudí pre vedu a techniku a riešiť tak aj problém nedostatku budúcich inžinierov v priemysle.Projekt na Slovensku vznikol vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a spoločností Volkswagen Slovakia a Siemens. "Greenpower Slovensko predstavuje interaktívny projekt a zároveň inovatívny výučbový proces s praxou, s úmyslom zlepšiť schopnosti tímovej práce ako aj odborné zručnosti žiakov a študentov. Podobné aktivity majú svoje opodstatnenie aj pre študentov vyšších ročníkov, ktorí si tak môžu osvojiť technické schopnosti a vedomosti. Zároveň dokáže žiakom verne načrtnúť ich budúci svet práce, pretože verne simuluje činnosť malej inovatívnej technologickej firmy, fungujúcej v konkurenčnom prostredí,"V projekte Greenpower Slovensko pri tvorbe elektrických formúl ako garanti pomáhali aj odborníci z dvoch fakúlt Slovenskej technickej univerzity. Strojnícka fakulta, ktorá sa ako prvá na Slovensku zapojila do tohto medzinárodného projektu a Fakulta elektrotechniky a informatiky, ktorá je odborným garantom kategórie Goblin. Ako mentori v projekte študentom pomáhali študenti STU a študenti SPŠE Zochova 9, ktorí komunikovali so školami a boli ich poradcami. Projekt Greenpower vznikol vo Veľkej Británii ešte v roku 1999 a každoročne sa ho zúčastňuje viac než 10-tisíc študentov od základných škôl až po univerzity, nielen v Británii ale aj v Spojených štátoch, Číne, Singapure či ďalších európskych krajinách.Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už desiaty rok aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie "moderného priestoru pre život" v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy. Svoju pomoc vo významnej miere orientuje aj na oblasť znevýhodnených a deti v núdzi.