V Testovaní 9 bol priemer zo slovenčiny 62,3 %, z matematiky 63,1 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) – Deviataci, ktorí 3. a 4. apríla absolvovali celoslovenské Testovanie 9, ale aj žiaci štvrtého ročníka (kvarty) na osemročných gymnáziách dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry priemerne 62,3-percentnú úspešnosť. V matematike vyplnili žiaci testy v priemere na 63,1 percenta. V oboch prípadoch platí, že úspešnejší boli žiaci osemročných gymnázií. Vyplýva to z výsledkov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktoré v stredu odprezentovala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).Test z matematiky riešilo 40.452 žiakov.uviedla Lubyová. Žiaci osemročných gymnázií dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s úspešnosťou žiakov základných škôl. Rozdiel medzi nimi je viac než 19 percentuálnych bodov. To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o šesť úloh viac ako žiaci základných škôl.Zo slovenského jazyka a literatúry písalo test 38.058 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 62,3 percenta.uviedla Lubyová. Z výsledkov testovania vyplýva, že žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom dosiahli štatisticky významne vyššiu úspešnosť ako žiaci základných škôl, rozdiel predstavuje 16 percentuálnych bodov. To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o päť úloh viac ako žiaci základných škôl.Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2466 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,2 percenta. Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo test 2462 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63,1 percenta. Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 21 žiakov s priemernou úspešnosťou 61,4 percenta.Celoslovenské testovanie žiakov sa uskutočnilo na 1569 školách, z nich bolo 1446 základných školách, prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a desiatich stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom. Zo všetkých škôl bolo 1422 s vyučovacím jazykom slovenským, 131 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.Lubyová uviedla, že Testovanie 9 sprevádzalo niekoľko zmien. Podľa nej otvorené úlohy sa objavili aj v testoch z vyučovacích jazykov, zvýšili sa počty úloh, ako aj testovací čas, súčasťou testovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry bola časť počúvania s porozumením, obsahujúca zvukové nahrávky. Testy písalo spolu 40.529 žiakov. Z uvedeného počtu malo 38.038 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2470 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 21 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo aj 3584 žiakov so zdravotným znevýhodnením, 811 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 116 cudzincov.Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 percent, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania. Z testovanej populácie bolo takto úspešných 2542 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským to bolo 88 žiakov.