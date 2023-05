Projekt hotelierov eTurista podporuje aj ministerstvo a chce začať s prípravou jeho zavedenia

Digitalizácia sektoru

Štatistiky v reálnom čase

27.5.2023 (SITA.sk) - Návrh systému eTurista na digitalizáciu údajov o návštevníkoch ubytovacích zariadení má podporu Ministerstva dopravy SR. Potvrdila to rezortná štátna tajomníčka Katarína Bruncková s tým, že plánujú začať s prípravou jeho zavedenia. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) predstavila projekt so zámerom zmierniť administratívu, zefektívniť procesy a znížiť náklady, pričom budú dostupné informácie o výkonoch a turistoch.Za zachovanie kontinuity pri rozbiehaní projektu eTurista, ako zásadnej inovácie udržateľného cestovného ruchu, sa vyslovila Bruncková na jarnom stretnutí zástupcov hotelov a reštaurácií v Košiciach pod názvom Horeca Digital. Zamerané bolo tentokrát na digitalizáciu v tomto sektore.„Potreba efektívneho zberu a analýzy dát nemôže byť len prioritou, ale nevyhnutnou súčasťou ďalších rozvojových aktivít tohto významného sektora v národnom hospodárstve,“ uviedla na sociálnej sieti štátna tajomníčka.Projekt eTurista zabezpečí štatistiky o ubytovaných hosťoch v reálnom čase, ako aj online register ubytovacích zariadení, vrátanie ubytovaní typu Airbnb „V súčasnosti neexistuje jednotný systém zberu dát o turistoch v ubytovacích zariadeniach SR. Toto iniciačné stretnutie bude slúžiť ako základ pre vytvorenie pracovnej skupiny, do ktorej chceme začleniť aj ďalšie ústredné orgány štátnej správy,“ informovala Bruncková.