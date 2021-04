Projekt na obnovu hradov s nezamestnanými bude pokračovať, Milanovej ministerstvo vyčlenilo milión eur

Čerpanie bude jednoduchšie

Predĺžili možnosť prihlásenie sa

Otázna je budúcnosť projektu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021 (Webnoviny.sk) - Národný projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ pokračuje. Získa podporu jeden milión eur, ktorá bude určená pre občianske združenia. „To znamená, že všetky peniaze, ktoré sme vyčlenili v tejto sume milión eur, budú k dispozícii občianskym združeniam. Pôjdu priamo nezamestnaným,” uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii ministerka kultúry OĽaNO ).Národný projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“, ktorý doteraz fungoval pod vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR po niekoľkých rokoch skončil. Predstavitelia rezortu kultúry tak zareagovali na situáciu a ľudom podieľajúcim sa na obnove pamiatok predstavili novú formu pomoci.Milanová doplnila, že sa snažili, aby bolo čerpanie v rámci nastavení národného projektu jednoduchšie ako v uplynulých rokoch. Preto ho bude rezort kultúry nastavovať v spolupráci so zástupcami občianskych združení tak, aby realizácia samotného projektu mohla začať čo najskôr, ideálne už v máji.Ministerstvo práce malo záujem v projekte pokračovať, nenašlo naň však prostriedky. Občianske združenia tak mohli naďalej využiť výzvu ministerstva kultúry na financovanie technickej stránky projektu, no prišli o financie pre pracovníkov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Zuzana Viciaňová.Doplnila, že vzhľadom na vysokú dôležitosť chcelo ministerstvo kultúry národný projekt zachovať a nájsť peniaze na rok 2021 v rámci vlastného rezortu.Predĺžilo preto možnosť prihlásenia sa do výzvy a hľadalo nové cesty financovania, aby mohli nezamestnaní zostať súčasťou projektu. Jedno z riešení našlo v spolupráci s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v jeho dodatkovej výzve vo výške 1,1 milióna eur. Časť výzvy bolo možné využiť na financovanie súčasných rekonštrukcií ruín s pomocou nezamestnaných.Rozpočtové opatrenie na zabezpečenie financovania projektu aktuálne spracúva ministerstvo financií a následne bude zaslané ministerstvu práce. Rezort kultúry doplnil, že občianske združenia a nadácie si môžu požiadať aj o výzvu z ministerstva investícii a zároveň môžu využiť výzvu ministerstva kultúry.Aktuálnou témou je tiež budúcnosť projektu a jeho fungovanie v najbližších rokoch 2022 a 2023. O jeho možnostiach a nastaveniach plánuje ministerstvo kultúry v najbližšej dobe intenzívne rokovať s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.