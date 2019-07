Projekt PET kanoe na Dunaji približuje problematiku plastového odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 14. júla (TASR) – Priblížiť ľuďom dunajskú prírodu a vzťah k rieke, ale aj poukázať na najpálčivejšie environmentálne témy, ako napríklad plastový odpad, a diskutovať o jednom z aktuálnych problémov - aj to bolo cieľom projektu PET kanoe, za ktorým stojí vodák Tomáš Ščepka, ktorý je súčasne členom predstavenstva Asociácie bratislavských vodáckych klubov (ABVK).uviedol pre TASR Ščepka.Podotkol, že keď sme dostali odpad na brehy a do riek či morí, mali by sme ho odtiaľ aj odstrániť a udržiavať prírodu v prírodnom stave. Čistota a kvalita vody v riekach je však podľa neho otázkou pre odborníkov, a práve s nimi chce o týchto témach diskutovať.poznamenal.Dokument vznikal v súvislosti s projektom PET kanoe, ktorým splavil Dunaj od rakúsko-slovenskej po slovensko-maďarskú hranicu, teda spod Devína po prvú maďarskú obec Szob. Predstavuje to 172 riečnych kilometrov.priblížil Ščepka.PET kanoe bolo skonštruované prevažne z odpadového materiálu. Kostru tvorili časti starých bežeckých lyží, drevené laty a dosky. Na loďke sa nachádza približne 280 PET fliaš, ktoré sú natlakované a pospájané prevažne kovovým a plastovým drôtom.poznamenal Ščepka, ktorý priznal, že skonštruovanie plavidla mu dalo zabrať.Po skonštruovaní PET kanoe bolo dôležité vybrať aj vhodný termín na odskúšanie plavidla, ale najmä na samotný splav.povedal Ščepka. Pôvodný termín bol navrhnutý v júni, avšak z dôvodu daždivého mája a následného vysokého stavu rieky sa termín zrušil a nakoniec sa splavovalo začiatkom júla.Pôvodne sa tiež predpokladalo, že PET kanoe skončí zlisované.dodal Ščepka.