Počet debnárov v Česku klesá, hoci záujem o ich výrobky stále rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 14. júla (TASR) – Posledný český debnár sa vyučil v 70. rokoch minulého storočia. V súčasnosti sa ručnej výrobe drevených sudov a ďalších nádob z dreva venuje len niekoľko súkromníkov a rodinných firiem. Remeslu, ktorého korene siahajú na území Česka do 13. storočia, tak hrozí, že úplne zanikne. A to aj napriek tomu, že záujem o debnárske výrobky rastie a fungujúce dielne sú zavalené objednávkami.Pivovarnícke debnárstvo je od konca minulého roku súčasťou českého kultúrneho dedičstva. Remeslo, ktorého tradícia sa začala písať za čias Přemysla Otakara II., by sa tak mohlo zapísať na zoznam UNESCO, na ktorom je už české sokolníctvo, bábkarstvo či modrotlač.Najviac debnárskych produktov vyrába dielňa Josefa Fryzelku z Vlachovíc v Zlínskom kraji. Patrí medzi posledných vyučených českých debnárov. Majster v týchto dňoch vyrába pre slovenskú likérku obrovské dubové kade s objemom 10.000 litrov. Fryzelka má objednávky na pol roka dopredu. Prichádzajú od vinárov a liehovarníkov. Vyrába aj drevené vane.uviedol Fryzelka. Jedna stojí aj 60.000 Kč (2358 eur), sú drahšie ako keramické. Kupujú ich nielen súkromníci, rastie o ne záujem v Česku i v zahraničí. Informoval o tom portál iDNES.cz.Plné ruky práce má aj čejkovické debnárstvo Bařina. Špecializuje sa na výrobu sudov, hlavne pre vinárov.Napriek rastúcemu dopytu majú debnári problém s dostupnosťou materiálu, ktorého kvalita je pre nich zásadná.uviedol Bařina.Fryzelka vyrába ročne do 200 malých a 100 väčších sudov a najmenej 100 vaní. Jeho firma so siedmimi zamestnancami dosiahla vlani tržby 5 miliónov Kč. Tento rok by ich mala ešte zvýšiť. Polovicu zisku investuje každý rok do nákupu nových strojov.uviedol Fryzelka s tým, že to bude jeho najväčšia doterajšia objednávka.