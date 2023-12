Projekt Pomoc cez okno aj tento rok nadviazal na svoju predvianočnú tradíciu a vyčaril úsmev na tvárach seniorov

Vianočná skladba Dobrý skutok

8.12.2023 (SITA.sk) - Filantropický projekt spoločnosti Volita, ktorý nesie názov, sa každoročne zameriava na finančnú a nefinančnú podporu pre vybrané sociálne slabšie skupiny alebo jednotlivcov.Projekt, ktorého hlavné motto znie:(Ronald Reagan) odštartoval na prelome rokov 2021/2022 a vďaka ušľachtilej myšlienke rozžiaril očká deťom z detských domovov.Druhý ročník podporil rodiny, v ktorých niektorý z jej členov prišiel k úrazu s ťažkými zdravotnými následkami, čo výrazne negatívne ovplyvnilo fungovanie rodiny, ale aj rodiny, do ktorých sa narodili deti s veľmi vážnymi zdravotnými postihnutiami.V súvislosti s druhým ročníkom Pomoc cez okno vznikla i vianočná skladba Dobrý skutok, ktorá počas sviatkov pohody a pokoja rezonuje v slovenských, ale aj českých rádiách. Dvojjazyčný duet z pera populárneho slovenského pesničkára Petra Juhása a jeho kolegyne zo speváckej súťaže Hlas Česko-Slovenska – Lucie Večeřovej, sa dočkal i krásneho videa, ktoré zachytáva spomínané rodinky, ktoré mali krajšie Vianoce vďaka tomuto dobrému skutku.„Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tak nádhernej myšlienky, akú mala minuloročná kampaň, na ktorej sme spolupracovali. Nepomôžeš všetkým, ale všetci môžu pomôcť niekomu. Dúfam, že na svete bude stále viac ľudí, ktorí budú chcieť pomáhať len tak. Pre dobrý pocit z toho, že som spravil niečo pre to, aby sme mali okolo seba krajší svet. Bohužiaľ, tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, je stále viac a je až nemožné pomôcť všetkým. O to dôležitejšie je ale pomôcť aspoň niekomu,“ vyjadril sa Peter Juhás k spolupráci.Videoklip k piesni však nie je jediným audiovizuálnym pripomenutím krásnej myšlienky. „Každý ročník je zachytený umeleckým videom,“ vysvetľuje Matúš Pojezdala zo spoločnosti Volita. „Pre tretí, tohtoročný projekt, sme zvolili myšlienku,"Nezabúdajme na tých, bez ktorých by sme tu neboli" a k obdarovaniu sme vybrali dom seniorov v Ružinove, ktorému sme poskytli výpomoc vo výške 2000 EUR formou darovacej zmluvy, ale aj vitamínové doplnky pre seniorov, ktorí sa stali súčasťou tohtoročného krásneho videa,“ predstavuje CEO spoločnosti vizuálnu spomienku, ktorá odhaľuje časté osudy starších, ale aj to, že aj malá pozornosť či pomoc môže urobiť veľké veci!Okrem obyvateľov domova seniorov sa vo videu objavuje i herec Vladimír Kittler, ktorý stvárňuje dôchodcu, ktorý si počas návštevy vianočných trhov uvedomil vlastnú osamelosť. „Hlavný hrdina počas sviatkov spomína na svojich najbližších, počas prechádzky po trhoch, aj vďaka fotografii, myslí na svoje vnúčatá. Lásku svojho života navštívi na cintoríne a vracia sa do domu seniorov, kde sa zahľadí na svojich spolubývajúcich, ktorí taktiež ostali sami. Pri pohľade do okna vidí vlastný odraz a v hlave sa mu premietajú spomienky a tiež rozjíma, aké by to bolo, keby bol obkolesený rodinou aspoň počas Vianoc,“ približuje Pojezdala scény zachytené vo videu.Po srdce trhajúcich scénach však seniorov v ich spoločenskej miestnosti prekvapia dobrovoľníci z Pomoc cez okno, ktorí deduškom a babičkám rozdávajú darčeky, s obyvateľmi domova si aj zahrajú spoločenské hry, no najmä ich obdarujú pocitom, že na nich niekomu záleží. „K smutnému pánovi v závere prichádzajú aj jeho vnúčatá a pánovi sa zrazu vyčarí úsmev na tvári,“ predstavuje Matúš Pojezdala šťastný koniec.Podrobnejšie informácie o dobročinnom projekte a jeho histórii sú dostupné na oficiálnej stránke https://pomoccezokno.sk/