Vydrží Ficova vláda celé štyri roky? Prieskum ukázal, voliči ktorých strán jej dávajú najmenšie šance

8.12.2023 (SITA.sk) - Spoluľudí si myslí, že súčasná vládna koalícia vydrží celé štyri roky. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane od 7. do 14. novembra.Celkovoopýtaných si myslí, že vláda určite vydrží asa vyjadrilo, že „skôr vydrží“. Nadpriemerne si to myslia najmä muži, ľudia vo veku 34 – 49 rokov, skôr vzdelanejší, ktorí majú aspoň stredoškolské vzdelanie s maturitou a hlavne vysokoškolsky vzdelaní.Tento názor zastávajú nadpriemerne aj občania inej ako slovenskej alebo maďarskej národnosti a z regionálneho hľadiska ide najmä o obyvateľov Trenčianskeho, Trnavského, Banskobystrického, Bratislavského a Žilinského kraja. Taktiež sú to hlavne voliči strán SNS Naopak,opýtaných si myslí, že súčasná vládna koalícia nevydrží celé štyri roky, z toho podľarespondentov určite nevydrží a podľaskôr nevydrží.Myslia si to najmä ženy, najmladšia veková kategória respondentov (18 – 33 rokov). Najmä obyvatelia Prešovského kraja a voliči koalície Slovensko Za ľudí , hnutia Progresívne Slovensko a strán SaS Zvyšnýchopýtaných nevedelo na otázku odpovedať.