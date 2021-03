Projekt Rakovicky predstavuje singlovú novinku Pills

Projekt Rakovicky otvára svoj piaty rok na scéne novinkou Pills. Je to už druhá spolupráca so slovenským raperom a spevákom D-Flyom, tou prvou bol singel False Light.







Súčasťou projektu Rakovicky sú Marek Rakovický a Oliver Fillner, bratislavská producentská dvojica, ktorej tvorbu charakterizuje atmosférické alternatívne R&B, synthpopový zvuk a snový pop typický minimalistickým prístupom.„Pills je o pochopení boja, ktorý sa odohráva v našich mysliach. Napríklad, keď sa večer pokúšame zaspať, ale myšlienky nám to nechcú dovoliť. V podstate však človek rozmýšľaním v noci nič nevyrieši. Preto je lepšie presunúť pozornosť na svoj dych a vrátiť sa nazad do tela, aby sme na to nemuseli používať rôzne tabletky,“ vysvetľuje text skladby Rakovický.Singel Pills vznikal v bratislavskom LVGNC Studios a oficiálne vyšiel na digitálnych platformách. Rakovickému v skladbe za mikrofónom opäť sekunduje D-Fly. Cesty týchto dvoch umelcov sa spojili pred pár mesiacmi, keď sa zoznámili na hodinách spevu, ktoré vedie tá istá lektorka. Po uvoľnení protipandemických opatrení plánujú Rakovicky a D-Fly k novinke nakrútiť aj videoklip.D-Fly vstúpil na scénu albumom Child Of Blood Diamonds (2018). Po roku 2019, ktorý bol pre neho rokom featuringov (Stay ft. Monika Bagárová, Ride ft. Carmel Paradise, Hold On ft. Veronika Strapková, Kristína Tran, Fejbs a Lea Danis) zakotvil v roku 2020 v LVGNC Studios a odštartoval dlhodobú spoluprácu s Rakovickým a Fillnerom.