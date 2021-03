Slovenskí filmári predstavia 11 ambicióznych projektov

Medzinárodný filmový festival Febiofest sa z dôvodu pandémie ani tento rok neuskutoční v štandardnom režime, v jeho pôvodnom termíne sa však koná šiesty ročník Industry Days. Ide o festivalové podujatie pre filmových profesionálov a odbornú verejnosť.





"Súčasťou programu bude aj reprezentatívna online prezentácia pripravovaných slovenských projektov Works in Progress. V dňoch 29. a 30. marca sa počas nej domáci i zahraniční účastníci zoznámia s 11 ambicióznymi projektmi slovenských filmárov," informovala TASR Simona Nôtová zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Industry Days už šesť rokov počas Febiofestu vytvára platformu pre spájanie odborníkov a záujemcov z rôznych oblastí, ktorým sú blízke špecifické témy spojené s produkciou audiovizuálnych diel. Najdôležitejšou časťou podujatia je verejná prezentácia pripravovaných slovenských filmov Works in Progress. Tento rok sa prvýkrát presunie do online priestoru a predstaví 11 nových filmových projektov."Účasť prisľúbilo vyše 50 zástupcov a zástupkýň industry platforiem, sales agentov, rôznych relevantných filmových inštitúcií a predovšetkým prestížnych medzinárodných festivalov z Toronta, Sundance, Benátok, Locarna, Edinburghu, Karlových Varov či z festivalov dokumentárneho filmu IDFA alebo Dok Leipzig," hovorí Tomáš Hudák, koordinátor Industry Days. Prvýkrát sa vybrané projekty budú uchádzať o cenu Best Febio Pitch Award, dotovanú sumou 3000 eur. O držiteľovi ceny rozhodne trojčlenná medzinárodná porota v zložení Bernd Buder, programový riaditeľ Filmového festivalu Cottbus, Hugo Rosák, riaditeľ Industry Days pri MFF Karlove Vary a Renata Santoro, programová riaditeľka festivalu nezávislých filmov Giornate degli Autori.Z 11 vybraných slovenských projektov vo Works in Progress je šesť hraných a päť dokumentárnych. Z hraných filmov sa bude prezentovať napríklad politický triler Moc režiséra Mátyása Priklera, zaoberajúci sa témou politiky a moci v súčasnej demokracii, dráma režiséra Juraja Lehotského Potlesk, ale aj horor Matka noci režiséra Petra Czikraia, tematizujúci fenomény čarodejníctva a bosoráctva v slovenskom folklórnom dedičstve. Dokumentaristka Zuzana Piussi bude prezentovať svoj hraný debut o matke samoživiteľke - Zošalieť.