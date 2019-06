Projekt stratifikácie má 326 pripomienok

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jana Holubčíková Foto: TASR - Jana Holubčíková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) – Projekt stratifikácie, čiže jedna z najvýznamnejších reforiem v slovenskom zdravotníctve za posledných 30 rokov, vyšiel z medzirezortného pripomienkového konania (MPK) s 326 pripomienkami. Tie plánuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v nasledujúcom období prehodnocovať.Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová pre TASR vysvetlila, že dôvodom, prečo projekt išiel do MPK ešte raz, bolo zvýšenie transparentnosti.komentovala s tým, že keďže oba materiály spolu úzko súvisia, ministerstvo návrh predložilo do MPK ako spoločný materiál.Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) mala k projektu niekoľko pripomienok. Výhrady, ale aj návrhy sa týkajú napríklad následnej ústavnej a ošetrovateľskej starostlivosti či povinnosti preukazovať vznik, ukončenie, a najmä trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti na určenie platiteľa poistného alebo tiež poskytovania identifikačných údajov dieťaťa na uplatnenie štatútu poistenca štátu, ktorý sa osobne celodenne stará o dieťa do šiestich rokov.uviedol pre TASR PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.Union zdravotná poisťovňa má podľa slov jej hovorcu Mateja NeumannaČlenka Výboru pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky Jana Cigániková (SaS) kritizuje krok ministerky Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) spojiť schválenie stratifikácie so zákonom o dlhodobej starostlivosti.uviedla na sociálnej sieti.