Koncepcia rozvoja regionálnej kultúry sa venuje i kultúrnemu turizmu

Bratislava 17. júna (TASR) – Časť agendy a disponibilných finančných prostriedkov na propagáciu cestovného ruchu a kultúrneho turizmu by sa mala preniesť opäť do kompetenčného portfólia Ministerstva kultúry SR. Rezort to navrhuje v rámci koncepcie Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030, momentálne predloženej v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Rezort v tejto súvislosti upozorňuje, že pred rokom 2010, keď prešla do agendy Ministerstva dopravy a výstavby SR, bola sekcia cestovného ruchu v kompetencii ministerstva kultúry a Ministerstva hospodárstva SR.V súčasnosti podľa analýz rezortu znižuje efekt propagácie cestovného ruchu technokratické vnímanie turizmu ako priemyselného odvetvia – "exportu tovarov", čo sa odráža aj na kvalitatívnej úrovni marketingu a propagácie.uviedol rezort v návrhu koncepcie.Súčasťou navrhovaných opatrení by malo byť vytvorenie podmienok na realokovanie disponibilných finančných prostriedkov na špecifickú podporu kultúrneho turizmu v regiónoch do dotačného systému ministerstva kultúry i vytvorenie podmienok na delimitáciu agendy kultúrneho turizmu (napr. UNESCO) na rezort kultúry.Ďalšie opatrenia v návrhu koncepcie sa dotýkajú reformy dotačného systému Ministerstva kultúry SR vo vzťahu k miestnej a regionálnej kultúre – navýšenia finančných zdrojov, zefektívnenia fungovania dotačného systému i jeho rozšírenia na nové oblasti podpory, zamerané na kultúrnu infraštruktúru na miestnej a regionálnej úrovni.Rezort kultúry upozorňuje tiež na nevyhnutnosť legislatívnych zmien, napríklad potrebnú novelizáciu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, navýšenie pracovných pozícií pracovníkov v kultúre s adekvátnym finančným ohodnotením a systematickým vzdelávaním, rozšírenie základne neprofesionálnej umeleckej scény na základe príkladov dobrej praxe zo zahraničia, ale aj zlepšovanie národného štatistického zisťovania v oblasti kultúry a pasportizáciu kultúrnych zariadení či zavedenie kontinuálneho projektu Index kultúrnej vyspelosti regiónov SR.V oblasti kultúry národnostných menšín sa v množine navrhovaných opatrení objavuje zriadenie Centra súčasnej národnostnej kultúry. Navrhovaným opatrením je tiež doplniť systém štatistického zisťovania o tému kultúry národnostných menšín.Ciele stratégie a výrazná časť opatrení sa venujú pamiatkovému fondu a pamiatkovým hodnotám v kontexte regionálnej kultúry. Témou je tiež zhodnocovanie prínosu siete verejných knižníc v miestnej a regionálnej kultúre, ktoré by sa mali na základe participatívneho dialógu obohacovať o nové funkcie a rozširovať tak svoju pôsobnosť v zmysle kultúrnych centier.Koncepcia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030 vychádza z Programového vyhlásenia vlády i zo schváleného Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018-2020.