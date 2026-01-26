Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 26.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tamara
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Projekt Terrasy vstupuje do fázy výstavby. VI Group začína realizáciu rezidenčného bývania v račianskych vinohradoch


Tagy: PR rezidenčné bývanie Terrasy

Developer VI Group potvrdzuje, že v najbližších dňoch sa na pozemku začnú prípravné práce, čím sa pripravovaný projekt mení z architektonických plánov na reálnu výstavbu. ...



Zdieľať
terrasy viz 1 676x444 26.1.2026 (SITA.sk) - Developer VI Group potvrdzuje, že v najbližších dňoch sa na pozemku začnú prípravné práce, čím sa pripravovaný projekt mení z architektonických plánov na reálnu výstavbu.


Generálnym dodávateľom stavby sa po ukončení výberového konania stala spoločnosť STRABAG, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie stavebné firmy pôsobiace na slovenskom trhu.

Od vízie k realizácii


Projekt Terrasy nadväzuje na pôvodný zámer rezidenčného bývania v lokalite Račianskych vinohradov, ktorý VI Group prevzal a prepracoval. Výsledkom je nadštandardný rezidenčný koncept, ktorý kombinuje pokoj prírodného prostredia s kvalitnou architektúrou a vysokým dôrazom na komfort bývania vo vinohradoch.

V úvodnej etape výstavby dôjde k vytýčeniu a zabezpečeniu staveniska, ako aj k príprave územia pre následné stavebné práce.

"Začiatok výstavby vnímame ako prirodzené vyústenie dlhodobej prípravy projektu. Lokalita vo vinohradoch Rače je výnimočná a naším cieľom je citlivo do nej vložiť rezidenčné bývanie, ktoré ponúkne pokojné prostredie, kvalitnú architektúru a dlhodobú hodnotu," hovorí projektová manažérka Ing. arch. Barbora Vargová ArtD. z VI Group.

Rezidenčné bývanie s dôrazom na priestor a súkromie


Projekt Terrasy pozostáva z troch bytových domov situovaných na okraji Rače, v priamom kontakte s račianskymi vinohradmi a prírodou Malých Karpát. Celkovo ponúka 150 bytov rôznych veľkostí – od menších jednotiek až po veľkometrážne byty a penthousy s rozľahlými terasami, ktorých exteriérová plocha dosahuje až 289,80 m².

Dispozičné riešenia sú navrhnuté s dôrazom na súkromie, preslnenie interiérov a funkčné prepojenie s exteriérom, pričom reflektujú potreby rodinného bývania aj klientov hľadajúcich nadštandardný priestor. Tieto kvality prirodzene dopĺňa aj samotná lokalita, ktorá spája pokoj prírodného prostredia s plnohodnotným mestským zázemím.

Projekt ponúka výbornú dostupnosť do centra Bratislavy vďaka električkovej trati, pričom zastávka mestskej dopravy je vzdialená len niekoľko minút pešo. Mestská časť Rača poskytuje kompletnú občiansku vybavenosť vrátane škôl, škôlok, obchodov a služieb, čo umožňuje komfortné každodenné fungovanie bez nutnosti kompromisov.

Pozitívny vývoj predaja potvrdzuje záujem o projekt


Záujem o projekt Terrasy sa výrazne potvrdil už v úvodnej fáze. V čase začiatku výstavby je predaných približne 60 % bytov, čo potvrdzuje silný a stabilný dopyt po bývaní v tejto lokalite.

V ponuke tak zostáva posledných 40 % voľných bytov, sústredených najmä vo vybraných dispozíciách, ktoré reflektujú časté preferencie záujemcov. Charakteristickým znakom projektu je vyšší podiel priestranných bytov – od 3-izbových bytov s komfortnými dispozičnými riešeniami pre rodinné bývanie až po byty s predzáhradkami, ktoré ponúkajú priamy kontakt so zeleňou a rozšírenie obytného priestoru do exteriéru.

Informácie pre záujemcov


Pre záujemcov sú v projekte Terrasy aktuálne dostupné vybrané bytové jednotky rôznych veľkostí, vrátane bytov s terasami a predzáhradkami. K dispozícii sú aj parkovacie miesta v podzemnej garáži. Pre viac informácií o dostupnosti navštívte stránku www.terrasy.sk alebo kontaktujte predajný tím na tel.č. +421 911 731 271 / terrasy@vigroup.sk.

Developerom projektu je spoločnosť VI Group, ktorá už dve desaťročia formuje slovenský trh nehnuteľností a patrí medzi popredných developerov na Slovensku. Od svojho založenia v roku 2005 sa postupne z malého rodinného podniku vypracovala na jednu z top developerských spoločností v krajine, pričom jej úspechy presahujú aj hranice Slovenska.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Projekt Terrasy vstupuje do fázy výstavby. VI Group začína realizáciu rezidenčného bývania v račianskych vinohradoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR rezidenčné bývanie Terrasy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vodič prešiel do protismeru a čelne narazil, nehoda si vyžiadala ťažko zranených – FOTO
<< predchádzajúci článok
Slovenské školy zverejnili minulý rok druhý najvyšší počet pracovných ponúk, bolo ich viac ako osemtisíc

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 