 24hod.sk    Z domova

26. januára 2026

Vodič prešiel do protismeru a čelne narazil, nehoda si vyžiadala ťažko zranených – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda nitrianska krajská polícia Polícia

Dopravní policajti z Komárna boli v sobotu vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi Hurbanovom a Svätým Petrom. Vodič vozidla Fiat Punto z doposiaľ presne ...



26.1.2026 (SITA.sk) - Dopravní policajti z Komárna boli v sobotu vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi Hurbanovom a Svätým Petrom. Vodič vozidla Fiat Punto z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do Škody Roomster.


„60 ročný vodič vozidla Fiat, ako aj spolujazdkyňa, utrpeli ťažké zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. Policajti vodiča Škody na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ informovala nitrianska krajská polícia Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania políciou.


Zdroj: SITA.sk - Vodič prešiel do protismeru a čelne narazil, nehoda si vyžiadala ťažko zranených – FOTO

Tagy: Dopravná nehoda nitrianska krajská polícia Polícia
