|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 26.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tamara
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. januára 2026
Vodič prešiel do protismeru a čelne narazil, nehoda si vyžiadala ťažko zranených – FOTO
Dopravní policajti z Komárna boli v sobotu vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi Hurbanovom a Svätým Petrom. Vodič vozidla Fiat Punto z doposiaľ presne ...
Zdieľať
26.1.2026 (SITA.sk) - Dopravní policajti z Komárna boli v sobotu vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi Hurbanovom a Svätým Petrom. Vodič vozidla Fiat Punto z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do Škody Roomster.
„60 ročný vodič vozidla Fiat, ako aj spolujazdkyňa, utrpeli ťažké zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. Policajti vodiča Škody na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ informovala nitrianska krajská polícia Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania políciou.
Zdroj: SITA.sk - Vodič prešiel do protismeru a čelne narazil, nehoda si vyžiadala ťažko zranených – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„60 ročný vodič vozidla Fiat, ako aj spolujazdkyňa, utrpeli ťažké zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. Policajti vodiča Škody na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ informovala nitrianska krajská polícia Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania políciou.
Zdroj: SITA.sk - Vodič prešiel do protismeru a čelne narazil, nehoda si vyžiadala ťažko zranených – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zdravý životný štýl bez kompromisov: Tesco rozširuje ponuku potravín pre vyvážený jedálniček
Zdravý životný štýl bez kompromisov: Tesco rozširuje ponuku potravín pre vyvážený jedálniček
<< predchádzajúci článok
Projekt Terrasy vstupuje do fázy výstavby. VI Group začína realizáciu rezidenčného bývania v račianskych vinohradoch
Projekt Terrasy vstupuje do fázy výstavby. VI Group začína realizáciu rezidenčného bývania v račianskych vinohradoch