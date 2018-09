Projekt Ukáž sa! pozná víťazov, najvyššia podpora lezcovi P. Kuricovi

Peter Kuric, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Projekt Ukáž sa!



finančná podpora pre jednotlivcov:



1. Peter Kuric (športové lezenie) 4000 eur

2. Lucia Valová (kanoistika) 3500 eur

3. Viktória Forsterová (atletika) 3000 eur

4. Mária a Zuzana Remeňové (biatlon) 2500 eur

5. Michal Oravec (akrob. lyžovanie) 2500 eur

6. Radka Paulechová (cyklistika) 2500 eur

7. Rebeka Jančová (zjazd. lyžovanie) 2000 eur

8. Mária Danielová (beh na lyžiach) 2000 eur

9. Andrej Antoška (bedminton) 2000 eur

10. Barbora Tomanová (plávanie) 2000 eur

11. Matej Chudý (karate) 2000 eur

12. Lucia Glédurová (jazdectvo) 2000 eur



finančná podpora pre kolektívy:



1. Young Angels Academy (basketbal) 10.000 eur

2. Sport Club Slovakia (kanoistika) 8000 eur

3. Wild Girls Čadca (florbal) 6000 eur

4. Lyžiarsky klub Levoča (zjazd. Lyžovanie) 2000 eur

5. Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde (vzpieranie) 2000 eur

6. SK Trnava Panthers (softbal) 2000 eur

Bratislava 17. septembra (TASR) – Tretí ročník grantového programu Projekt Ukáž sa! pozná svojich víťazov. Najvyššiu možnú čiastku – 4000 eur – získal medzi jednotlivcami športový lezec Peter Kuric, na druhom mieste skončila kanoistka Lucia Valová, tretiu priečku obsadila atlétka Lucia Forsterová. Z kolektívnych športov si 10.000 eur odniesol basketbalový tím Young Angels Academy, na druhej priečke s podporou 8000 eur skončili kanoisti zo Sporting Clubu Slovakia a na treťom mieste florbalový tím Wild Girls Čadca.O výške finančnej podpory zo 60-tisícového balíka v grantovom programe Ukáž sa! rozhodlo viac ako 65.000 hlasov. Nadácia Slovenského olympijského výboru (SOV) posunula z celkového počtu 168 projektov do finále 12 žiadateľov z individuálnych športov a šesť kolektívov.uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave prezident SOV Anton Siekel.dodal.Verejnosť rozhodla o výške finančnej podpory v internetovom hlasovaní na stránke Nadácie SOV. Medzi jednotlivcami zvíťazil projekt športového lezca Petra Kurica, ktorý získal 4838 hlasov.povedal 17-ročný Kuric, ktorého šport zažije na OH 2020 v Tokiu olympijskú premiéru.vyhlásil.Nadácia SOV umožnila prvýkrát prihlásiť sa do programu aj kolektívnym športom. Z 22 žiadostí vybrala šesť tímov, ktoré podporí celkovou sumou 30.000 eur. Zvíťazili basketbalistky Young Angels Academy, ktoré získali 12.770 hlasov.uviedla prezidentka Young Angels Academy Hana Jendrichovská.Do projektu sa mohli zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácii alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.zdôraznil Dušan Guľáš, predseda Správnej rady Nadácie SOV.Mladých talentovaných športovcov podporili aj strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a štvorstovkárka Iveta Putalová.vyslovila sa Rehák Štefečeková.